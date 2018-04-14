У Росії після Telegram хочуть заборонити VPN

Однак Роскомнагляд ще не стикався з блокуванням такого масштабу

Держдума в зв'язку з блокуванням месенджера Telegram проаналізує необхідність законодавчо виключити використання VPN-сервісів.

"Роскомнадзор ще не стикався з блокуванням такого масштабу. Зараз ми подивимося, чи буде потрібно прийняття додаткових законодавчих заходів, щоб виключити використання VPN, відповідно, будемо думати, як це зробити", - заявив заступник голови думського комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Володимир Крупенніков, повідомляють РИА Новости.

Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.

Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.

Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.