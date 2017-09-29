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У Росії військовослужбовець застрелив трьох людей і зник зі зброєю

Слідком РФ завів кримінальну справу про вбивство
В Амурській області Росії на нічних стрільбах військовослужбовець застрелив офіцера і двох солдатів, ще двоє отримали поранення.
У Росії військовослужбовець застрелив трьох людей і зник зі зброєю Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Вбивство сталося на полігоні (за даними видання "Порт Амур", в Бєлогорську).

"Військовослужбовець випустив чергу з автомата в напрямку групи,що очікувала виходу на вогневий рубіж", - повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ, після цього військовослужбовець зник зі зброєю.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що "підозрюваний неросійської національності" 1994 року народження. Слідчий комітет Росії завів кримінальну справу про вбивство.

У Бєлогорську посилили охорону шкіл й інших об'єктів. Якщо дезертира не спіймають найближчим часом, в місті скасують заходи до Дня людини похилого віку.

"В якості ймовірних причин того, що сталося, розглядаються всі версії, включаючи нервовий зрив у військовослужбовця", - йдеться в повідомленні російського оборонного відомства.

Нагадаємо, у Запорізькій області під час проведення навчань за участю однієї з бригад оперативного командування "Схід" у результаті необережного поводження зі зброєю загинула людина, яка не є військовиком.

 
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29 09 2017 19:22
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