У російському Южно-Сахалінську під час святкування вщент згоріла головна міська ялинка, – ВІДЕО

На площі відбувався святковий концерт, коли спалахнула ялинка

Увечері 31 грудня на головній площі російського Южно-Сахалінська загорілася новорічна ялинка.

Як повідомили у прес-службі адміністрації міста, ялинка вигоріла вщент, пише ТАСС.

"Штучна новорічна ялинка, встановлена ​​на площі Леніна, біля будівлі уряду регіону, знищена в результаті пожежі. Під час інциденту ніхто не постраждав", – сказав представник мерії.

За його словами, причина пожежі невідома.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, що спочатку загорілася верхня частина ялинки.

У мерії уточнили, що ялинка загорілася після основної програми свята на площі і феєрверку.

Судячи з відео з місця події, в цей момент на площі відбувався святковий концерт. Ведучий попросив присутніх не панікувати, не наближатися до ялинки і "пошуміти".

Нагадаємо, в Івано-Франківську під час відкриття новорічної ялинки частина святкового феєрверку влучила в голову дівчині.