У російському Южно-Сахалінську під час святкування вщент згоріла головна міська ялинка, – ВІДЕО
Як повідомили у прес-службі адміністрації міста, ялинка вигоріла вщент, пише ТАСС.
"Штучна новорічна ялинка, встановлена на площі Леніна, біля будівлі уряду регіону, знищена в результаті пожежі. Під час інциденту ніхто не постраждав", – сказав представник мерії.
За його словами, причина пожежі невідома.
На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, що спочатку загорілася верхня частина ялинки.
У мерії уточнили, що ялинка загорілася після основної програми свята на площі і феєрверку.
Судячи з відео з місця події, в цей момент на площі відбувався святковий концерт. Ведучий попросив присутніх не панікувати, не наближатися до ялинки і "пошуміти".
Нагадаємо, в Івано-Франківську під час відкриття новорічної ялинки частина святкового феєрверку влучила в голову дівчині.
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