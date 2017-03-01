CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Росії протягом 2016 року у відділках поліції, ізоляторах тимчасового тримання та СІЗО загинули щонайменше 99 осібПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У російських СІЗО та відділках поліції за рік загинули 99 осіб
В офіційних звітах поліції причиною смерті найчастіше називається самогубство та "раптове погіршення самопочуття"
Фото: k-z.com.ua
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані проекту "Русская эбола", який фіксує повідомлення про загибель затриманих, станом на 26 грудня.
Найчастіше в офіційних звітах поліції причиною смерті називається самогубство та "раптове погіршення самопочуття".
"Так правоохоронні органи пояснили загибель понад 80 осіб. Наймолодшому серед загиблих було 17 років, найстаршому - 66", - йдеться у повідомленні.
У минулому році проект зафіксував, що у російських СІЗО та відділках поліції за 2015 рік загинули близько 200 осіб.
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