У російських СІЗО та відділках поліції за рік загинули 99 осіб

В офіційних звітах поліції причиною смерті найчастіше називається самогубство та "раптове погіршення самопочуття"

У Росії протягом 2016 року у відділках поліції, ізоляторах тимчасового тримання та СІЗО загинули щонайменше 99 осіб

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані проекту "Русская эбола", який фіксує повідомлення про загибель затриманих, станом на 26 грудня.

Найчастіше в офіційних звітах поліції причиною смерті називається самогубство та "раптове погіршення самопочуття".

"Так правоохоронні органи пояснили загибель понад 80 осіб. Наймолодшому серед загиблих було 17 років, найстаршому - 66", - йдеться у повідомленні.

У минулому році проект зафіксував, що у російських СІЗО та відділках поліції за 2015 рік загинули близько 200 осіб.