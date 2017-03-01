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У російських СІЗО та відділках поліції за рік загинули 99 осіб

В офіційних звітах поліції причиною смерті найчастіше називається самогубство та "раптове погіршення самопочуття"
У Росії протягом 2016 року у відділках поліції, ізоляторах тимчасового тримання та СІЗО загинули щонайменше 99 осіб
У російських СІЗО та відділках поліції за рік загинули 99 осіб Фото: k-z.com.ua

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані проекту "Русская эбола", який фіксує повідомлення про загибель затриманих, станом на 26 грудня.

Найчастіше в офіційних звітах поліції причиною смерті називається самогубство та "раптове погіршення самопочуття".

"Так правоохоронні органи пояснили загибель понад 80 осіб. Наймолодшому серед загиблих було 17 років, найстаршому - 66", - йдеться у повідомленні.

У минулому році проект зафіксував, що у російських СІЗО та відділках поліції за 2015 рік загинули близько 200 осіб.

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03 01 2017 07:54
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