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У російських військових забирають документи перед поїздкою на Донбас, - розвідка

Зокрема їх змушують видаляти сторінки в соцмережах
Російське командування продовжує вживати заходів для приховування участі громадян РФ в бойових діях на окупованій території сходу України.
У російських військових забирають документи перед поїздкою на Донбас, - розвідка Фото: EPA / UPG

"У з'єднаннях та частинах 1, 2 АК триває реалізація заходів з приховування участі громадян РФ в бойових діях на окупованій території сходу України шляхом вилучення у них особистих документів (паспортів і військових квитків). Встановлено, що ці заходи проводяться відповідно до розпорядження Генерального штабу ВС РФ і контролюються співробітниками ФСБ РФ. Крім того, російських військовослужбовців змушують видаляти особисті сторінки в соціальних мережах", - йдеться у зведенні ГУР (станом на 24 липня) в понеділок на сторінці у Facebook.

Розвідка також інформує, що серед особового складу російських окупаційних військ зафіксовано чергові випадки небойових втрат і суїцидів через знущання російських офіцерів і доведення підлеглих до самогубства. Так, 23 липня військовослужбовець одного з підрозділів 7-ої окремої мотострілкової бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ наклав на себе руки з особистої зброї. У той же час командування подає подібні небойові втрати як загибель на передовій позиції під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, глава СБУ Василь Грицак заявляє, що на території України загинули декілька тисяч російських військових і найманців.

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24 07 2017 11:47
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