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На Донбасі загинули декілька тисяч росіян, - СБУ

У Сирії воюють понад 500 найманців з Росії, які брали участь у бойових діях на Донбасі
Глава СБУ Василь Грицак заявляє, що на території України загинули декілька тисяч російських військових і найманців.
На Донбасі загинули декілька тисяч росіян, - СБУ Фото: АР

За даними СБУ, зараз в Сирії воюють понад 500 найманців з Росії, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко заявив, що з початку бойових дій на Донбасі загинули 11 тисяч осіб.

За офіційними даними, втрати сил АТО з початку бойових дій перевищують 3000 осіб.

Нагадаємо, що у підрозділі полоненого Збройними силами України російського військового Віктора Агеєва на території так званої "ЛНР" воюють ще 15 громадян Росії.

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22 07 2017 17:36
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