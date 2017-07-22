НОВИНИГлава СБУ Василь Грицак заявляє, що на території України загинули декілька тисяч російських військових і найманців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі загинули декілька тисяч росіян, - СБУ
У Сирії воюють понад 500 найманців з Росії, які брали участь у бойових діях на Донбасі
Фото: АР
За даними СБУ, зараз в Сирії воюють понад 500 найманців з Росії, які брали участь у бойових діях на Донбасі.
Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко заявив, що з початку бойових дій на Донбасі загинули 11 тисяч осіб.
За офіційними даними, втрати сил АТО з початку бойових дій перевищують 3000 осіб.
Нагадаємо, що у підрозділі полоненого Збройними силами України російського військового Віктора Агеєва на території так званої "ЛНР" воюють ще 15 громадян Росії.
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