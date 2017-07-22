На Донбасі загинули декілька тисяч росіян, - СБУ

У Сирії воюють понад 500 найманців з Росії, які брали участь у бойових діях на Донбасі

Глава СБУ Василь Грицак заявляє, що на території України загинули декілька тисяч російських військових і найманців.

За даними СБУ, зараз в Сирії воюють понад 500 найманців з Росії, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко заявив, що з початку бойових дій на Донбасі загинули 11 тисяч осіб.

За офіційними даними, втрати сил АТО з початку бойових дій перевищують 3000 осіб.

Нагадаємо, що у підрозділі полоненого Збройними силами України російського військового Віктора Агеєва на території так званої "ЛНР" воюють ще 15 громадян Росії.