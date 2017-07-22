У підрозділі затриманого Агеєва воюють ще 15 росіян, - СБУ

Мати полоненого російського військового Агеєва приїхала до України

У підрозділі полоненого Збройними силами України російського військового Віктора Агеєва на території так званої "ЛНР" воюють ще 15 громадян Росії.

Про це під час прес-конференції заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє "Громадське".

"Воюють ще 15 російських громадян в цій 4-й бригаді 2 армійського корпусу "ЛНР", - сказав Грицак.

Окрім Віктора Агеєва, за даними СБУ, у цій роті воюють російські найманці: Архіпов Володимир з позивним "Тайга", Бублєєв Олександр, "Бублик", Букреєв Андрій, Демченко Олександр, Калугін Олексій, "Калуга", Кандауров Анатолій, "Веселий", Капітоненко Сергій, Лісіцин Юрій, "Кубанець", Нечайка Антон, Петро Олександр, "Молдаван", Стрижевський Ігор, "Стриж", Хилько Михайло, "Скіф", Ширина Микола, "Саід", Щерба Олександр, "Алекс", загинув 24 червня 2017 року.

За даними СБУ зараз в Сирії воюють більше 500 громадян РФ, які до цього брали участь у конфлікті на Донбасі на боці бойовиків.

Напередодні також стало відомо, що мати полоненого російського військового Агеєва приїхала до України. Грицак підтвердив, що вони зустрілися у Старобільську.

Нагадаємо, затриманий на Донбасі військовослужбовець РФ Віктор Агєєв підтвердив, що був відправлений на схід України після підписання контракту на службу у Збройних силах РФ.

Як відомо, українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.