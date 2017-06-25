На Донбасі ЗСУ знешкодили ДРГ противника, серед яких були росіяни
Внаслідок вжитих заходів чотирьох бойовиків було затримано, а ще двох: командира та одного з диверсантів, які чинили злісний опір бійцям сил АТО - ліквідовано, інформує прес-центр штабу АТО.
Варто зазначити, що загиблий командир групи був громадянином Російської Федерації, родом з міста Кірова.
Серед полонених було виявлено ще одного представника РФ з Алтайського краю.
Під час затримання було вилучено зброю ПКМ – 2 одиниці, СВД – 2 одиниці, АК-74 – 2 одиниці РПГ- 26 - 1 одиниця.
Розпочато слідчі дії. Військовою прокуратурою сил АТО здійснюється процесуальне керівництво.
Нагадаємо, що минулої доби підрозділи російсько-терористичних військ 26 разів використовували зброю проти українських воїнів вздовж усієї лінії зіткнення.
На жаль, минулої доби в результаті бойових дій двоє військовослужбовців ЗС України загинули. Один воїн отримав поранення, ще двоє зазнали бойових травм.
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