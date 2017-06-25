На Донбасі ЗСУ знешкодили ДРГ противника, серед яких були росіяни

Один бойовик родом з Кірова, а інший з Алтайського краю

Військовослужбовцями Збройних Сил України, які виконують завдання за призначенням в районі проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника.

Внаслідок вжитих заходів чотирьох бойовиків було затримано, а ще двох: командира та одного з диверсантів, які чинили злісний опір бійцям сил АТО - ліквідовано, інформує прес-центр штабу АТО.

Варто зазначити, що загиблий командир групи був громадянином Російської Федерації, родом з міста Кірова.

Серед полонених було виявлено ще одного представника РФ з Алтайського краю.

Під час затримання було вилучено зброю ПКМ – 2 одиниці, СВД – 2 одиниці, АК-74 – 2 одиниці РПГ- 26 - 1 одиниця.

Розпочато слідчі дії. Військовою прокуратурою сил АТО здійснюється процесуальне керівництво.

Нагадаємо, що минулої доби підрозділи російсько-терористичних військ 26 разів використовували зброю проти українських воїнів вздовж усієї лінії зіткнення.

На жаль, минулої доби в результаті бойових дій двоє військовослужбовців ЗС України загинули. Один воїн отримав поранення, ще двоє зазнали бойових травм.