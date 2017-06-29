Мати полоненого російського військового Агеєва намагалася з'ясувати долю сина у військкоматі

Мати російського військового Віктора Агеєва, який потрапив в полон під селищем Жолобок Луганської області, звернулася в Алтайське відділення партії "Яблуко" з проханням допомогти з'ясувати долю сина.

Лист-звернення оприлюднила "Новая газета".

"Я зверталася до районного військкомату, до крайового військкомату для роз'яснення, але ніяких роз'яснень. Прошу посприяти у встановленні причин, як він опинився там, в умовах утримання в слідчих установах України, можливості зв'язатися з ним по телефону, інтернету тощо, у звільненні та поверненні додому", – йдеться в проханні.

Після звернення, депутат від партії звернувся із запитом до міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Видання оприлюднило імена інших полонених та вбитих під Жолобком. Це уродженці Сєвєродонецька Данило Гладков і Андрій Стоянов, а також уродженець Луганська Богдан Венгер.

Імена вбитих: Щерба Олександр Олександрович, 1978 року, Супонин Олександр Андрійовича, 1999 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.

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