Мати полоненого російського військового Агеєва намагалася з'ясувати долю сина у військкоматі
Лист-звернення оприлюднила "Новая газета".
"Я зверталася до районного військкомату, до крайового військкомату для роз'яснення, але ніяких роз'яснень. Прошу посприяти у встановленні причин, як він опинився там, в умовах утримання в слідчих установах України, можливості зв'язатися з ним по телефону, інтернету тощо, у звільненні та поверненні додому", – йдеться в проханні.
Після звернення, депутат від партії звернувся із запитом до міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
Видання оприлюднило імена інших полонених та вбитих під Жолобком. Це уродженці Сєвєродонецька Данило Гладков і Андрій Стоянов, а також уродженець Луганська Богдан Венгер.
Імена вбитих: Щерба Олександр Олександрович, 1978 року, Супонин Олександр Андрійовича, 1999 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.
У Луганській області сили АТО 24 червня взяли в полон російського військовослужбовця Віктора Агєєва.
Міноборони Росії спростовує повідомлення ЗМІ про захоплення силами ЗСУ російського військового Віктора Агєєва в Луганській області.
Бійці Збройних сил України (ЗСУ) передали співробітникам Служби безпеки громадянина Російської Федерації та ще трьох осіб, яких затримали після бойового зіткнення поблизу села Жолобок.
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