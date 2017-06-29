ЗСУ передали СБУ росіянина, якого затримали після бою В інтересах слідства поки не коментуватимуть подробиці справи

Бійці Збройних сил України (ЗСУ) передали співробітникам Служби безпеки громадянина Російської Федерації та ще трьох осіб, яких затримали після бойового зіткнення поблизу села Желобок Слов'яносербського району Луганщини.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України, інформує прес-центр СБУ на сторінці у Facebook. У відомстві наголошують, що в інтересах слідства поки не коментуватимуть подробиці справи. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю. У Луганській області сили АТО 24 червня взяли в полон російського військовослужбовця Віктора Агєєва. Проте в Міноборони Росії спростовують повідомлення ЗМІ про захоплення силами ЗСУ російського військового Віктора Агєєва.

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