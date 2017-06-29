ПОЛІТИКА НОВИНИБійці Збройних сил України (ЗСУ) передали співробітникам Служби безпеки громадянина Російської Федерації та ще трьох осіб, яких затримали після бойового зіткнення поблизу села Желобок Слов'яносербського району Луганщини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЗСУ передали СБУ росіянина, якого затримали після бою
В інтересах слідства поки не коментуватимуть подробиці справи
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України, інформує прес-центр СБУ на сторінці у Facebook.
У відомстві наголошують, що в інтересах слідства поки не коментуватимуть подробиці справи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці в районі проведення Антитерористичної операції знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника і взяли в полон групу бойовиків, один з них - росіянин з Алтайського краю.
У Луганській області сили АТО 24 червня взяли в полон російського військовослужбовця Віктора Агєєва.
Проте в Міноборони Росії спростовують повідомлення ЗМІ про захоплення силами ЗСУ російського військового Віктора Агєєва.
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