У Румунії кілька тисяч людей протестували проти пом'якшення антикорупційних законів
Протестувальники заблокували дорожній рух, під час акцій протесту відбулися сутички між демонстрантами та поліцією, вісім людей були затримані, повідомляє Romania TV.
Учасники акції протесту тримали прапори Румунії, США, Євросоюзу та плакати, в яких керівну соціал-демократичну партію країни називали "червоною чумою" та "злодіями". Вони також закликали уряд до відставки. Акція протесту завершилася близько опівночі.
Опозиція заявила, що ухвалені в середу поправки ослаблять повноваження прокурорів щодо розслідування корупції на високому рівні.
Згідно з документом, апеляційним судам буде заборонено засуджувати особу, визнану невинною судом нижчої інстанції, якщо тільки прокурорами не будуть представлені нові докази.
Зміни також встановили максимальну тривалість кримінальних розслідувань до одного року, що, на думку критиків, фактично знищить заплутану мережу справ про хабарництво в країні.
Румунія є однією з найбільш корумпованих держав ЄС, і Брюссель тримає її систему правосуддя під особливим контролем з моменту вступу до блоку в 2007 році.
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