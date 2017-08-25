У Санкт-Петербурзі до мертвих дерев скотчем примотали зелені гілки, - ФОТО

Таке "озеленення" було зроблено, щоб перемогти в конкурсі на кращий благоустрій саду

Заради конкурсу на краще впорядкування саду працівники комунальних служб в Санкт-Петербурзі за допомогою скотчу примотали зелені гілки до засохлих дерев.

"Відвідувачі саду розповідають, що раніше це були гарні горобини, але через відсутність належного догляду вони загинули, і довгий час нікого з садівників не турбували. А два дні тому ожилі горобинові саджанці перетворилися в розлогі верби. Напередодні вдень мешканці сусідніх будинків бачили 10 людей, які оглядали сад, і зробили висновок, що до їх приїзду і готувалися працівники, які "озеленили" мертві дерева", - сказав представник Загальноросійського народного фронту (ЗНФ) Дмитро Груздєв, інформує "Интерфакс".



Фото: onf.ru

Дивні дерева в саду Ткачів у Невському районі міста виявили місцеві жителі, які і звернулися до активістів. За інформацією відвідувачів саду, до сухих гілок давно засохлих дерев скотчем були примотані свіжі зелені паростки.



Фото: onf.ru

Жителі також звертають увагу на те, що більше половини дерев горобини, посаджених в минулому році, не пережили зими і загинули.

Нагадаємо, що в серпні цього року у Росії в місті Ярославлі стадіон "Шинник" засипали фарбованим в зелений колір гравієм.