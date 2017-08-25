У Санкт-Петербурзі до мертвих дерев скотчем примотали зелені гілки, - ФОТО
"Відвідувачі саду розповідають, що раніше це були гарні горобини, але через відсутність належного догляду вони загинули, і довгий час нікого з садівників не турбували. А два дні тому ожилі горобинові саджанці перетворилися в розлогі верби. Напередодні вдень мешканці сусідніх будинків бачили 10 людей, які оглядали сад, і зробили висновок, що до їх приїзду і готувалися працівники, які "озеленили" мертві дерева", - сказав представник Загальноросійського народного фронту (ЗНФ) Дмитро Груздєв, інформує "Интерфакс".
Фото: onf.ru
Дивні дерева в саду Ткачів у Невському районі міста виявили місцеві жителі, які і звернулися до активістів. За інформацією відвідувачів саду, до сухих гілок давно засохлих дерев скотчем були примотані свіжі зелені паростки.
Фото: onf.ru
Жителі також звертають увагу на те, що більше половини дерев горобини, посаджених в минулому році, не пережили зими і загинули.
Нагадаємо, що в серпні цього року у Росії в місті Ярославлі стадіон "Шинник" засипали фарбованим в зелений колір гравієм.
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