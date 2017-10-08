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У Росії футбольний стадіон засипали фарбованим гравієм, - ВІДЕО

Зелене покриття здалеку нагадує газон
У Росії в місті Ярославлі стадіон "Шинник" засипали фарбованим в зелений колір гравієм.
У Росії футбольний стадіон засипали фарбованим гравієм, - ВІДЕО Фото: ictv.ua

Відео з російського стадіону, на якому замість газону гравій, опублікував у Facebook паблік Лентач.

На ролику зелене покриття здалеку нагадує газон, але потім автор відео бере крупний план і стає зрозуміло, що це пофарбоване в зелений колір каміння.

Як повідомляють "Новини Ярославля", зелені камінчики на стадіоні ніяк не пов'язані з роботами з реконструкції арени. За інформацією видання, їх привезли туди спеціально для проведених на стадіоні антитерористичних навчань: для більш натурального антуражу.

Нагадаємо, навчання пройдуть до 11 серпня. Після цього реконструкція стадіону продовжиться. І тоді вже поле засіють натуральною травою.

Нагадаємо, що в четвер, 3 серпня, загорілася "Самара Арена", що будується спеціально до ігор Чемпіонату світу-2018.

Раніше в Росії на "Волгоград Арені" вранці 14 червня сталася пожежа. Всього вогнем була охоплена площа близько 100 кв. м.

У жовтні минулого року на одному з найбільших стадіонів Росії "Лужниках" трапилася пожежа. Як стало відомо ймовірною причиною пожежі були зварочні роботи на стадіоні. Іскра потрапила на упаковку утеплювача, внаслідок чого стався спалах. Пожежу ліквідували швидко. Не дивлячись на густу хмару диму, вогонь завдав шкоди невеликій частині будівлі.

Відзначимо, що стадіон "Крестовський" у Санкт-Петербурзі, який приймав матч-відкриття Кубка конфедерацій-2017 Росія – Нова Зеландія, перебуває в жахливому стані.

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10 08 2017 14:20
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