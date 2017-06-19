На новому найдорожчому стадіоні Росії "Крестовський" протікає стеля

Стадіон "Крестовський" у Санкт-Петербурзі, який приймав матч-відкриття Кубка конфедерацій-2017 Росія – Нова Зеландія, перебуває в жахливому стані.

На Крестовський було витрачено 740 млн євро. Арена була відкрита лише навесні, але її стан бажає бути кращим, інформує "Футбол 24".

Стеля у приміщенні Крестовського місцями відвалилась, а місцями сильно протікає.

Різноманітні кабелі не були сховані, плитка на підлозі вже побита, а біля арени купи зі сміття.

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Усі фото: football24.ua

Нагадаємо, що в Росії на "Волгоград Арені", яка прийме чотири матчі ЧС-2018, вранці 14 червня сталася пожежа. Всього вогнем була охоплена площа близько 100 кв. м.