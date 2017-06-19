НОВИНИСтадіон "Крестовський" у Санкт-Петербурзі, який приймав матч-відкриття Кубка конфедерацій-2017 Росія – Нова Зеландія, перебуває в жахливому стані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На новому найдорожчому стадіоні Росії "Крестовський" протікає стеля
Арена була відкрита лише навесні
Фото: football24.ua
На Крестовський було витрачено 740 млн євро. Арена була відкрита лише навесні, але її стан бажає бути кращим, інформує "Футбол 24".
Стеля у приміщенні Крестовського місцями відвалилась, а місцями сильно протікає.
Стадион заливает!!! #КК2017 #РоссияНоваяЗеландия pic.twitter.com/CuwzK1JCzF— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) 17 червня 2017 р.
Різноманітні кабелі не були сховані, плитка на підлозі вже побита, а біля арени купи зі сміття.
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Усі фото: football24.ua
Нагадаємо, що в Росії на "Волгоград Арені", яка прийме чотири матчі ЧС-2018, вранці 14 червня сталася пожежа. Всього вогнем була охоплена площа близько 100 кв. м.
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19 06 2017 16:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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