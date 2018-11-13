Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Севастополі на честь дня МВС РФ дітям дали посидіти в автозаку

Також російською владою була організована виставка машин радянської міліції
На площі Нахімова в включеному Севастополі на честь дня працівників міністерства внутрішніх справ сусідньої Росії відкрили виставку спеціалізованої поліцейської техніки.
В Севастополі на честь дня МВС РФ дітям дали посидіти в автозаку Фото: КримРеалії

Всім бажаючим, в тому числі дітям, дали можливість посидіти в автозаку, в спецавтомобілі на місці бійці ОМОНу, оглянути пересувну криміналістичну лабораторію, побувати всередині броньованих машин, повідомляє кореспондент Крим.Реаліі.

Також російською владою була організована виставка машин радянської міліції. Біля старих автомобілів чергував поліцейський у формі міліціонера 40-х років минулого століття.

Як повідомляє кореспондент, на площі був хлопчик в міліцейській формі, який їздив на міні-машині радянської ДАІ. Форма і машина були виготовлені напередодні дня російського МВС.


Фото: КримРеалії

На окремому майданчику для дітей провели заняття з правил дорожнього руху. Севастопольцям роздавали буклети із закликами вступати до навчальних закладів МВС Росії.

День працівника органів внутрішніх справ Росії (до 2011 року - день російської міліції, до 1991 року - день радянської міліції) - професійне свято співробітників МВС сусідній Росії, який відзначається 10 листопада.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Раніше, в окупованому Севастополі комуністи 23 жовтня провели урочисті збори з нагоди 100-річчя комсомолу. Ветеранам вручили подяки від імені Кобзона.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 11 2018 15:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ми не хворіємо, ми одужуємо

Ми не хворіємо, ми одужуємо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.