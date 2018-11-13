В Севастополі на честь дня МВС РФ дітям дали посидіти в автозаку

Також російською владою була організована виставка машин радянської міліції

На площі Нахімова в включеному Севастополі на честь дня працівників міністерства внутрішніх справ сусідньої Росії відкрили виставку спеціалізованої поліцейської техніки.

Всім бажаючим, в тому числі дітям, дали можливість посидіти в автозаку, в спецавтомобілі на місці бійці ОМОНу, оглянути пересувну криміналістичну лабораторію, побувати всередині броньованих машин, повідомляє кореспондент Крим.Реаліі.

Також російською владою була організована виставка машин радянської міліції. Біля старих автомобілів чергував поліцейський у формі міліціонера 40-х років минулого століття.

Як повідомляє кореспондент, на площі був хлопчик в міліцейській формі, який їздив на міні-машині радянської ДАІ. Форма і машина були виготовлені напередодні дня російського МВС.

Фото: КримРеалії На окремому майданчику для дітей провели заняття з правил дорожнього руху. Севастопольцям роздавали буклети із закликами вступати до навчальних закладів МВС Росії.

День працівника органів внутрішніх справ Росії (до 2011 року - день російської міліції, до 1991 року - день радянської міліції) - професійне свято співробітників МВС сусідній Росії, який відзначається 10 листопада.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Раніше, в окупованому Севастополі комуністи 23 жовтня провели урочисті збори з нагоди 100-річчя комсомолу. Ветеранам вручили подяки від імені Кобзона.