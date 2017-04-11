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У Щасті зловили військового, який дезертирував два тижні тому

За місцем служби солдат характеризується негативно
У п'ятницю, 3-го листопада, група оперативного реагування військової комендатури Щастя спільно з співробітниками Національної поліції України затримала військовослужбовця, який перебував у розшуку у зв'язку з самовільним залишенням військової частини.
У Щасті зловили військового, який дезертирував два тижні тому Фото: facebook.com/odalug

Затриманого військовослужбовця буде передано в органи військової прокуратури, зброю і боєприпаси здали в кімнату зберігання, повідомляє штаб АТО.

За місцем служби солдат характеризується негативно, до виконання службових обов'язків ставиться незадовільно.

Раніше повідомлялося, що Військова служба правопорядку Збройних сил України та Нацполіція розшукують українського військовослужбовця Олександра Чуйкова, який самовільно покинув місце служби зі зброєю та зник 21 жовтня в районі Щастя.

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04 11 2017 17:53
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