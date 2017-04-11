CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю, 3-го листопада, група оперативного реагування військової комендатури Щастя спільно з співробітниками Національної поліції України затримала військовослужбовця, який перебував у розшуку у зв'язку з самовільним залишенням військової частини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Щасті зловили військового, який дезертирував два тижні тому
За місцем служби солдат характеризується негативно
Фото: facebook.com/odalug
Затриманого військовослужбовця буде передано в органи військової прокуратури, зброю і боєприпаси здали в кімнату зберігання, повідомляє штаб АТО.
За місцем служби солдат характеризується негативно, до виконання службових обов'язків ставиться незадовільно.
Раніше повідомлялося, що Військова служба правопорядку Збройних сил України та Нацполіція розшукують українського військовослужбовця Олександра Чуйкова, який самовільно покинув місце служби зі зброєю та зник 21 жовтня в районі Щастя.
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04 11 2017 17:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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