У Щасті озброєний військовослужбовець самовільно покинув місце служби
"Військовою службою правопорядку Збройних Сил України та Національною поліцією України розшукується військовослужбовець військової частини А1008 – солдат Олександр Констянтинович Чуйков, 1990 р.н.", - повідомляє Facebook прес-служба Луганської ОДА.
Зазначається, що 21 жовтня поточного року він самовільно покинув місце несення служби зі зброєю в районі м. Щастя.
"Має наступні прикмети: зріст – 180 см, середньої худорлявої статури, волосся темного кольору, одягнутий у військову форму, але може бути у цивільному одязі", - розповіли в прес-службі.
Також попросили звертатися до Нацполіції, якщо у когось є інформація про Чуйкова.
Нагадаємо, що за тяжкі і особливо тяжкі злочини, скоєні в зоні проведення АТО, судять 152 військовослужбовців ЗСУ.
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