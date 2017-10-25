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У Щасті озброєний військовослужбовець самовільно покинув місце служби

Якщо у когось є інформація про Чуйкова, потрібно звертатися до Нацполіції
Військова служба правопорядку Збройних сил України та Нацполіція розшукують українського військовослужбовця Олександра Чуйкова, який самовільно покинув місце служби зі зброєю та зник 21 жовтня в районі Щастя.
У Щасті озброєний військовослужбовець самовільно покинув місце служби Фото: facebook.com/odalug

"Військовою службою правопорядку Збройних Сил України та Національною поліцією України розшукується військовослужбовець військової частини А1008 – солдат Олександр Констянтинович Чуйков, 1990 р.н.", - повідомляє Facebook прес-служба Луганської ОДА.

Зазначається, що 21 жовтня поточного року він самовільно покинув місце несення служби зі зброєю в районі м. Щастя.

"Має наступні прикмети: зріст – 180 см, середньої худорлявої статури, волосся темного кольору, одягнутий у військову форму, але може бути у цивільному одязі", - розповіли в прес-службі.

Також попросили звертатися до Нацполіції, якщо у когось є інформація про Чуйкова.

Нагадаємо, що за тяжкі і особливо тяжкі злочини, скоєні в зоні проведення АТО, судять 152 військовослужбовців ЗСУ.

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25 10 2017 17:39
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