У школі під Києвом обвалився дах спортзалу

На момент обвалення в будівлі перебувало близько 30 дітей з викладачем, ніхто не постраждав

У місті Вишневому Київської області сьогодні об 11-й годині ранку обвалився дах недавно побудованого спорткомплексу Favorite Fit, будівля знаходиться на території школи № 4.

На момент обвалення в будівлі перебувало близько 30 дітей з викладачем. Коли він почув тріск конструкції, одразу ж вивів всіх учнів на вулицю. Як тільки вони евакуювалися, відразу ж завалився дах.

Чоловік, дитина якого ходить на секцію дзюдо в цьому залі, розповів, що на момент події заняття проводилися у двох залах — в одному хлопчики займалися дзюдо, а у другому дівчатка вивчали танці. Більше постраждав другий зал — під уламками купа пошкодженого обладнання. Але на щастя, всі діти зараз у безпеці, повідомляє "Информатор".

Як розповіли місцеві жителі, цей спорткомплекс було побудовано навесні цього року. Вони кажуть, що зал зводили дуже швидко, в короткі терміни. На їхню думку, причиною обвалення могли стати недоліки при будівництві. Також є версія, що дах не витримав ваги снігу, який йшов всю ніч і вдень.

Нині територію Favorite Fit оточила поліція, правоохоронці нікого не пускають. Слідчі вже створили спеціальну комісію, яка оцінить збитки і причини події. На місці також працюють рятувальники.