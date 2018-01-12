У школі під Києвом обвалився дах спортзалу
На момент обвалення в будівлі перебувало близько 30 дітей з викладачем. Коли він почув тріск конструкції, одразу ж вивів всіх учнів на вулицю. Як тільки вони евакуювалися, відразу ж завалився дах.
Чоловік, дитина якого ходить на секцію дзюдо в цьому залі, розповів, що на момент події заняття проводилися у двох залах — в одному хлопчики займалися дзюдо, а у другому дівчатка вивчали танці. Більше постраждав другий зал — під уламками купа пошкодженого обладнання. Але на щастя, всі діти зараз у безпеці, повідомляє "Информатор".
Як розповіли місцеві жителі, цей спорткомплекс було побудовано навесні цього року. Вони кажуть, що зал зводили дуже швидко, в короткі терміни. На їхню думку, причиною обвалення могли стати недоліки при будівництві. Також є версія, що дах не витримав ваги снігу, який йшов всю ніч і вдень.
Нині територію Favorite Fit оточила поліція, правоохоронці нікого не пускають. Слідчі вже створили спеціальну комісію, яка оцінить збитки і причини події. На місці також працюють рятувальники.
Раніше, у Житомирі в багатоквартирному житловому будинку обвалилася стеля.
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