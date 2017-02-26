У Швеції сталася пожежа в найбільшому притулку для біженців

Близько 15 людей постраждали, двоє — серйозно, під час пожежі, яка сталася в таборі для біженців в містечку Венерсборг на заході Швеції.

"Постраждалих — понад 10 чоловік, з яких двоє стрибнули з третього поверху, щоб не задихнутися від диму. Більше за всіх постраждали вони. Я не беруся сказати, наскільки серйозні їхні травми, проте всіх їх відправили до лікарні", — сказав один з керівників Служби порятунку Тоні Карлссон, повідомив телеканал SVT.

#السويد |صحيفة: إندلاع حريق ليلة أمس في مركز إيواء للاجئين فيVänersborg وإصابة ١٠ أشخاص الشرطة تعد الحادث متعمدا لحين إكتمال إجراءات التحقيق pic.twitter.com/JSmZOrUOT9 — Othman Al Tawalbeh (@AlOthm) 26 февраля 2017 г.

Поліція і рятувальники працюють на місці події. Причина загоряння поки не встановлена. "Пожежа класифікується як "підозрюваний умисний підпал", проте так це зазвичай буває, коли ми не знаємо причини його виникнення", — пояснив прес-секретар поліції Томмі Нюман.

Раніше у місті Гефельгоф на заході Німеччині близько 60 осіб постраждали під час пожежі в центрі розміщення біженців.