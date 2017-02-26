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У Швеції сталася пожежа в найбільшому притулку для біженців

Причина загоряння поки не встановлена
Близько 15 людей постраждали, двоє — серйозно, під час пожежі, яка сталася в таборі для біженців в містечку Венерсборг на заході Швеції.
У Швеції сталася пожежа в найбільшому притулку для біженців Фото:svt.se

"Постраждалих — понад 10 чоловік, з яких двоє стрибнули з третього поверху, щоб не задихнутися від диму. Більше за всіх постраждали вони. Я не беруся сказати, наскільки серйозні їхні травми, проте всіх їх відправили до лікарні", — сказав один з керівників Служби порятунку Тоні Карлссон, повідомив телеканал SVT.

 

Поліція і рятувальники працюють на місці події. Причина загоряння поки не встановлена.

"Пожежа класифікується як "підозрюваний умисний підпал", проте так це зазвичай буває, коли ми не знаємо причини його виникнення", — пояснив прес-секретар поліції Томмі Нюман.

Раніше у місті Гефельгоф на заході Німеччині близько 60 осіб постраждали під час пожежі в центрі розміщення біженців.

 
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26 02 2017 14:23
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