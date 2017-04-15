Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Швеції та Фінляндії збирають кошти для ЛГБТ-спільноти Чечні

Гроші потрібні для евакуації чеченських представників ЛГБТ, яку розпочали російські організації
Правозахисні організації Фінляндії та Швеції розпочали збір коштів на допомогу чеченцям, що зазнають утисків та переслідувань через сексуальну орієнтацію.
У Швеції та Фінляндії збирають кошти для ЛГБТ-спільноти Чечні Фото: seta.fi

Про це повідомляє видання Yle.

У Фінляндії збором пожертв займається організація SETA.

"Російські організації почали евакуювати чеченських геїв. Ситуація настільки серйозна, що вони не мають іншої можливості. Вони намагаються оплачувати всі витрати на подорож, розміщення й харчування цих людей. Ми запитали, чи можемо надати їм допомогу, наприклад, шляхом збору коштів. Вони відповіли ствердно", – зазначила генеральний секретар SETA Кертту Тарьямо.

У Швеції лише за тиждень зібрали близько € 50 тис.

Гроші будуть спрямовані в Чечню через дружні російські ЛГБТ-організації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 04 2017 22:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Рік конфліктів від прем

Рік конфліктів від прем'єра "всіх позвільняю" Гройсмана

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.