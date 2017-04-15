У Швеції та Фінляндії збирають кошти для ЛГБТ-спільноти Чечні

Правозахисні організації Фінляндії та Швеції розпочали збір коштів на допомогу чеченцям, що зазнають утисків та переслідувань через сексуальну орієнтацію.

Про це повідомляє видання Yle.

У Фінляндії збором пожертв займається організація SETA.

"Російські організації почали евакуювати чеченських геїв. Ситуація настільки серйозна, що вони не мають іншої можливості. Вони намагаються оплачувати всі витрати на подорож, розміщення й харчування цих людей. Ми запитали, чи можемо надати їм допомогу, наприклад, шляхом збору коштів. Вони відповіли ствердно", – зазначила генеральний секретар SETA Кертту Тарьямо.

У Швеції лише за тиждень зібрали близько € 50 тис.

Гроші будуть спрямовані в Чечню через дружні російські ЛГБТ-організації.