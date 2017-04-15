CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравозахисні організації Фінляндії та Швеції розпочали збір коштів на допомогу чеченцям, що зазнають утисків та переслідувань через сексуальну орієнтацію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Швеції та Фінляндії збирають кошти для ЛГБТ-спільноти Чечні
Гроші потрібні для евакуації чеченських представників ЛГБТ, яку розпочали російські організації
Фото: seta.fi
Про це повідомляє видання Yle.
У Фінляндії збором пожертв займається організація SETA.
"Російські організації почали евакуювати чеченських геїв. Ситуація настільки серйозна, що вони не мають іншої можливості. Вони намагаються оплачувати всі витрати на подорож, розміщення й харчування цих людей. Ми запитали, чи можемо надати їм допомогу, наприклад, шляхом збору коштів. Вони відповіли ствердно", – зазначила генеральний секретар SETA Кертту Тарьямо.
У Швеції лише за тиждень зібрали близько € 50 тис.
Гроші будуть спрямовані в Чечню через дружні російські ЛГБТ-організації.
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