У справі Гандзюк допитали 367 людей та провели дев'ять обшуків, - прокуратура

Також в межах провадження провели 26 оглядів

У справі нападу та вбивства радниці міськголови Херсона, активістки Катерини Гандзюк слідчі допитали 367 людей та провели 21 експертизу.

Одного з підозрюваних у нападі - Сергія Торбівна, перевезли з СІЗО Херсона та центрального управління СБУ в Києві, що потрібно для встановлення замовника, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Додамо, поліція перкваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, на статтю Кримінального кодексу "Закінчене вбивство".