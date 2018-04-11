CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ справі нападу та вбивства радниці міськголови Херсона, активістки Катерини Гандзюк слідчі допитали 367 людей та провели 21 експертизу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У справі Гандзюк допитали 367 людей та провели дев'ять обшуків, - прокуратура
Також в межах провадження провели 26 оглядів
Фото: facebook.com/uakateryna
Одного з підозрюваних у нападі - Сергія Торбівна, перевезли з СІЗО Херсона та центрального управління СБУ в Києві, що потрібно для встановлення замовника, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.
Додамо, поліція перкваліфікувала кримінальне провадження, за яким розслідується напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, на статтю Кримінального кодексу "Закінчене вбивство".
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04 11 2018 17:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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