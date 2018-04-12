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У справі Гандзюк оголосили підозру ще одному чоловіку, – Луценко

Правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін
У справі щодо вбивства активістки й радниці голови Херсонської міської ради Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозру.
У справі Гандзюк оголосили підозру ще одному чоловіку, – Луценко Юрій Луценко. Фото: УНІАН

Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко, передає "Громадське".

Правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк громадянину на прізвище Левін (імені генпрокурор не назвав).

За словами Луценка, Левін раніше вже був засуджений разом з батьком, його батько отримав довічний термін, а син – 15 років. Його звинуватили в організації убивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

"Загальна кількість доведених убивств – 15 чоловік. Незважаючи на це, Левін достроково вийшов за законом Савченко, але в нас є підозри, чи це було обґрунтовано", – наголосив генпрокурор.

За версією слідства, саме Левін був ключовою фігурою в організації нападу на Гандзюк.

Він виїхав з України в день, коли поліція затримала перших підозрюваних у справі, сказав Луценко.

"Ми робимо все, щоб затримати його за міжнародними дорученнями. Але його відсутність не вплине на подальше слідство, яке близьке до юридичного доказу діяльності замовника", – наголосив генпрокурор.

"На сьогодні зійшлися всі розумні версії (щодо замовника убивства – ред.): ми бачимо мотив, який об’єднує і помічника народного депутата, і кримінального авторитета", – заявив він.

Нагадаємо, що керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, в результаті якого вона померла.

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04 12 2018 13:46
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