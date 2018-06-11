Князєв показав слідчий експеримент і свідчення нападників на Гандзюк, - ВІДЕО

Він продемонстрував їх, доповідаючи у Верховній Раді про результати слідства поліції

Голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, в результаті якого вона померла.

За словами Князєва, допитали 5 затриманих осіб та 367 свідків, провели 9 обшуків, провели понад 20 експертиз, більше 100 негласних слідчих дій – після чого встановили обставини злочину, інформує "Українська правда".

На одному з оприлюднених відео чоловік говорить, що їм запропонували "провчити активістку Гандзюк у зв’язку з тим, що в неї були русофобські погляди, вона негативно відгукувалася про воїнів АТО і вона причетна до скандалів, пов’язаних із корупцією".

Винагороду обіцяли 4 тисячі доларів – на всіх.

За даними поліції, зловмисники спершу планували побити Катерину Гандзюк за винагороду у 5 тисяч доларів, але потім вирішили застосувати до Гандзюк сірчану кислоту.

Напад готували в місті Олешки, а 26 липня, напередодні злочину, організатор Сергій Торбін та його співучасники придбали сірчану кислоту у Каховці. Особу продавця встановили.

Було встановлено організатора злочину, двох його поплічників та безпосереднього виконавця злочину: "Усі, на жаль, учасники АТО", - додав він.

На одному з відео чоловік розповідає, що придбав дві пляшки сірчаної кислоти за 300 гривень, які отримав від Торбіна. Ще останній дав 10 тисяч гривень "на розходи", сказав підозрюваний.

За даними поліції, серед п’яти виконавців злочину був водій і нападник, а інші спостерігали за територією.

На одному з відео показано слідчий експеримент, коли чоловік показує, що хлюпнув кислоту на Гандзюк ззаду, по лопатках – а звідти вона потрапила на обличчя.

Після вчинення злочину, дорогою до Олешків, нападник викинув взуття, зіпсоване сірчаною кислотою, та пляшку у ріку. Їх потім вилучили.

Ще одну пляшку з сірчаною кислотою вилучили в Олешках.

Усім 5 особам, яких вважають виконавцями нападу, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захі

Провадження щодо замовників розслідує Служба безпеки України, тож Нацполіція вирішила передати провадження щодо виконавців, яке фактично завершила, у Головне слідче управління СБУ.

Також, генпрокурор Юрій Луценко звинувачує активістів і депутатів, які вимагають назвати імена замовників убивства Катерини Гандзюк, у піарі на крові, витоку інформації і підриву діяльності слідства.