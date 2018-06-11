Луценко: У справі Гандзюк стався витік інформації, що підірвав слідство

"До вчорашнього дня я був упевнений, що в найближчий час ми спрацюємо ефективно", - сказав очільник ГПУ

Генпрокурор Юрій Луценко звинувачує активістів і депутатів, які вимагають назвати імена замовників убивства Катерини Гандзюк, у піарі на крові, витоку інформації і підриву діяльності слідства.

Луценко, звітуючи при розслідування убивства Гандзюк з трибуни Верховної Ради, запевнив, що слідство "має версії" щодо замовника злочину, і "впевнене, що воно ефективно рухається до завершення цієї частини роботи", інформує УП.

"До вчорашнього дня я був упевнений, що в найближчий час ми спрацюємо ефективно. Тим не менше вчора в ході піару на крові, який розгорнула частина тих, хто хоче всіляко спаплюжити владу, а не допомогти результату слідства, одна з версій слідства витекла у ЗМІ", - сказав Луценко.

Він додав, що "12 осіб, які нами розробляються на причетність до замовлення, у зв’язку з учорашнім витоком отримали необхідну їм інформацію".

"Також не розумію обвинувального ухилу, який розгорнула ця кривава кампанія на всіх можливих ефірах. Вчорашній витік інформації – по одній із 12 версій замовника – підірвав успішність діяльності слідства", - сказав Луценко.

Він також додав, що не розуміє, чим буде займатися тимчасова слідча комісія ВР, на створенні якої наполягає нардеп Мустафа Найєм, при незакінченому слідстві.

"У неї навіть не буде предмету роботи, бо будь-яка інформація становить таємницю слідства, і прокурор не дозволить – особливо після вчорашнього витоку – отримати доступ будь-якого члена ТСК до будь-якого документа слідства", - сказав Луценко.

Генпрокурор заявляє, що "організаторам ТСК потрібен не результат, їм потрібен піар для боротьби за владу".

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.