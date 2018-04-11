Якщо справу передадуть до суду, замовників неможливо буде покарати, – адвокатка Гандзюк

За словами адвокатки Катерини Гандзюк Євгенії Закревської, передача до суду справи проти виконавців нападу на радницю міськголови Херсона в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.

"Я хочу наголосити, що станом принаймні на вчора, цим виконавцям не було змінено підозру і не було додано ознаку замовності. Другий момент: якщо справу по виконавцях передадуть в суд, то з чого і де будуть брати докази, яким чином використають ці докази у провадженні СБУ, яка шукає замовників", – заявила Закревська у коментарі "Громадському" в неділю, 4 листопада.

Захисниця пояснила, що в разі відсутності ознаки замовності у провадженні поліції щодо виконавців буде неможливо притягнути до відповідальності замовників, яких розшукують в межах іншого провадження – відкритого Службою безпеки.

"Вони не можуть бути двічі підозрюваними, чи двічі обвинуваченими. Вони можуть обвинувачуватися тільки один раз", – зазначила вона.

За словами Закревської, адвокати Гандзюк раніше направили клопотання про об'єднання цих справ до прокуратури Херсонщини та до Генпрокуратури.

"Якщо це не буде зроблено, то я не бачу судової перспективи притягнення замовника до відповідальності. Просто передати справу по виконавцях до суду – це просто унеможливити в подальшому притягнення замовника", – наголосила вона.

Адвокатка додала, що прокуратура Херсонської області вже відмовила в об'єднанні цих проваджень, від Генпрокуратури відповідь ще не надійшла.

Нагадаємо, за словами глави Нацполіції Сергія Князєва, справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду.

Керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.