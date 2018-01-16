У США пожежник зловив скинуту з третього поверху дівчинку, - ВІДЕО

Щоб врятувати дитину від полум'я, батько кинув дитину в руки пожежника

Поблизу міста Атланта (штат Джорджія, США) пожежник Скотт Строуп зловив маленьку дівчинку, скинуту її батьком з балкона третього поверху будівлі, у якій виникла пожежа.

Вогонь практично повністю охопив триповерхову будівлю. Унаслідок цього десятки жителів змушені були вибиратися на дах і балкони, - повідомляє CBS News.

Щоб врятувати дитину від полум'я, батько кинув дитину в руки Строуп. Пожежний зловив дівчинку і передав лікарям.

"Ми ловили дітей наче грали в футбол. На балконах були дорослі, які кидали своїх дітей прямо нам в руки. У нас було кілька пожежників, які ловили немовлят, так що це було просто неймовірно", - розповів інший пожежник Ерік Джексон.

У результаті події кілька мешканців звернулися за допомогою через вдихання диму, але серйозно ніхто не постраждав. Однак близько 50 людей опинилися просто неба, оскільки будинок згорів практично повністю.

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