У США пожежник зловив скинуту з третього поверху дівчинку, - ВІДЕО
Вогонь практично повністю охопив триповерхову будівлю. Унаслідок цього десятки жителів змушені були вибиратися на дах і балкони, - повідомляє CBS News.
Щоб врятувати дитину від полум'я, батько кинув дитину в руки Строуп. Пожежний зловив дівчинку і передав лікарям.
"Ми ловили дітей наче грали в футбол. На балконах були дорослі, які кидали своїх дітей прямо нам в руки. У нас було кілька пожежників, які ловили немовлят, так що це було просто неймовірно", - розповів інший пожежник Ерік Джексон.
У результаті події кілька мешканців звернулися за допомогою через вдихання диму, але серйозно ніхто не постраждав. Однак близько 50 людей опинилися просто неба, оскільки будинок згорів практично повністю.
Нагадаємо, тринадцятирічний хлопець Максим Тихончук виніс з палаючого корпусу дитячого табору "Вікторія", що в Одесі, 15 дітей.
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