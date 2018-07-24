У США вперше супергероя на телебаченні зіграє акторка-трансгендер

Укоміксах не йдеться про те, що цей персонаж є трансгендером

У четвертому сезоні серіалу Supergirl по коміксам DC з’явиться персонаж-супергерой, якого зіграє трансгендер - акторка Ніколь Мейнс. Це станеться вперше в історії американського телебачення.

Персонажа Мейнс звуть Ніі Нал, але вона також відома як Мрійниця, повідомляє The Hollywood Reporter.

Вона описується як молода емоційна дівчина-трансгендер, яка відчайдушно прагне захищати інших. Слід зазначити, що в коміксах не йдеться про те, що цей персонаж є трансгендером.

Загалом четвертий сезон серіалу Supergirl, який знімає Warner Bros. TV, розкаже про сестру Супермена - Кару Зор-Ел, яка прибула на Землю пізніше свого кузена.

Нагадаємо, що в США трансгендерна жінка вперше змогла годувати немовля власним грудним молоком.