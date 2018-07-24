CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвертому сезоні серіалу Supergirl по коміксам DC з’явиться персонаж-супергерой, якого зіграє трансгендер - акторка Ніколь Мейнс. Це станеться вперше в історії американського телебачення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США вперше супергероя на телебаченні зіграє акторка-трансгендер
Укоміксах не йдеться про те, що цей персонаж є трансгендером
Ніколь Мейнс. Фото: RICH POLK/GETTY IMAGES FOR IMDB
Персонажа Мейнс звуть Ніі Нал, але вона також відома як Мрійниця, повідомляє The Hollywood Reporter.
Вона описується як молода емоційна дівчина-трансгендер, яка відчайдушно прагне захищати інших. Слід зазначити, що в коміксах не йдеться про те, що цей персонаж є трансгендером.
Загалом четвертий сезон серіалу Supergirl, який знімає Warner Bros. TV, розкаже про сестру Супермена - Кару Зор-Ел, яка прибула на Землю пізніше свого кузена.
Нагадаємо, що в США трансгендерна жінка вперше змогла годувати немовля власним грудним молоком.
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24 07 2018 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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