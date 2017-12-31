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У США замерз Ніагарський водоспад

29 грудня у Массачусетсі зафіксували приблизно -13 градусів Цельсія, що побило рекорд 1903 року
У США через рекордно низьку температуру повітря замерзла частина Ніагарського водоспаду.
У США замерз Ніагарський водоспад Фото: cnn.com

Як повідомляє CNN, 29 грудня в Массачусетсі було зафіксовано 8 градусів по Фаренгейту (приблизно -13 градусів Цельсія), що побило рекорд 1903 року.

Потужні потоки води не замерзають повністю: краплі водяного пилу в повітрі перетворюються на кригу та осідають навколо.

Наступного тижня температура тут буде триматися на рівні 10-15 градусів морозу.


Фото: twitter.com/JohnCohen

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31 12 2017 18:00
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