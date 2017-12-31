CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ США через рекордно низьку температуру повітря замерзла частина Ніагарського водоспаду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США замерз Ніагарський водоспад
29 грудня у Массачусетсі зафіксували приблизно -13 градусів Цельсія, що побило рекорд 1903 року
Фото: cnn.com
Як повідомляє CNN, 29 грудня в Массачусетсі було зафіксовано 8 градусів по Фаренгейту (приблизно -13 градусів Цельсія), що побило рекорд 1903 року.
Потужні потоки води не замерзають повністю: краплі водяного пилу в повітрі перетворюються на кригу та осідають навколо.
Наступного тижня температура тут буде триматися на рівні 10-15 градусів морозу.
Фото: twitter.com/JohnCohen
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