У США замерз Ніагарський водоспад

29 грудня у Массачусетсі зафіксували приблизно -13 градусів Цельсія, що побило рекорд 1903 року

У США через рекордно низьку температуру повітря замерзла частина Ніагарського водоспаду.

Як повідомляє CNN, 29 грудня в Массачусетсі було зафіксовано 8 градусів по Фаренгейту (приблизно -13 градусів Цельсія), що побило рекорд 1903 року.

Потужні потоки води не замерзають повністю: краплі водяного пилу в повітрі перетворюються на кригу та осідають навколо.

Наступного тижня температура тут буде триматися на рівні 10-15 градусів морозу.



Фото: twitter.com/JohnCohen