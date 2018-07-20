У США жертви сексуального насильства з боку спортивного тренера отримали премію за мужність

У США понад 100 жінок, які публічно розповіли про сексуальне насильство з боку колишнього спортивного тренера Ларрі Нассара, отримали премію за мужність.

"Для мене це привілей сьогодні стояти тут з моїми сестрами по нещастю. Ми представляємо сотні інших людей, які сьогодні не з нами. Ми стоїмо на цій сцені як втілення нового бачення мужності", - сказала гімнастка Сара Кляйн. Вона першою заявила про насильство з боку Нассара, повідомляє Reuters, інформує "Заборона".

Ларрі Нассар працював лікарем в університеті Мічигану, а також співпрацював зі збірною США з спортивної гімнастики. Його засудили до 60 років за зберігання дитячої порнографії, а також має тривалі тюремні строки за сексуальне насильство над неповнолітніми. У листопаді 2017 року він визнав себе винним у сексуальному насильстві стосовно кількох дівчат, скоєному під приводом медичних процедур. Серед його жертв - олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Габріель Дуглас, Елі Райсман і Маккейла Мероні.

Нагадаємо, Деснянський районний суд м. Києва засудив до 9 та 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна двох чоловіків, які грабували та гвалтували жінок.

Також, двоє чоловіків зґвалтували 24-річну дівчину, яка подорожувала автостопом по Україні. Це сталося неподалік від зони відчуження Чорнобильської атомної станції