У Станиці Луганській вкотре спробують розвести сили

Представник ОБСЄ також додав, що сторони підтвердили необхідність повного відведення важкого озброєння від лінії зіткнення

Чергова спроба розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської відбудеться 7 березня.

"Сторони попросили СММ посприяти втіленню розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської 7 березня”, - заявив спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартін Сайдік за результатами зустрічі ТКГ в середу в Мінську, інформує "Укрінформ".

Сайдік зазначив, що сторони підтвердили свою прихильність до відведення важкого озброєння, а також підтвердили гарантування безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ та їхнього майна.

"Наступного разу ми побачимося з вами 15 березня", - сказав Сайдік, відповідаючи на запитання, коли відбудеться наступна зустріч ТКГ.

Нагадаємо, обстріл позицій Збройних Сил України, який відбувся вночі 1 листопада, унеможливив виконати заходи з розведення сил на ділянці біля Станиці Луганської, запланованого на наступний день.