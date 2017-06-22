У столичному метро загинув екстремал Трагедія сталася на перегоні між станціями "Дарниця" та "Лівобережна"

У київському метро близько 00:30 ночі 22 червня на червоній гілці загинув зачепер, що їхав на даху поїзда.

Фото: svit24.net

Чоловік загинув на перегоні між станціями "Дарниця" та "Лівобережна". "Сьогодні о пів на першу ночі. Перегін "Лівобережна" - "Дарниця". Зачепер на даху поїзда. Летально", – повідомляється на сторінці київського метрополітену у Facebook. Нагадаємо, 8 червня у Києві пасажир упав на рейки на станції київського метрополітену "Академмістечко". Раніше у київській підземці смертельно травмувався хлопець, який намагався проїхатись на вагоні.

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