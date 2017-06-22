CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ київському метро близько 00:30 ночі 22 червня на червоній гілці загинув зачепер, що їхав на даху поїзда.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У столичному метро загинув екстремал
Трагедія сталася на перегоні між станціями "Дарниця" та "Лівобережна"
Фото: svit24.net
Чоловік загинув на перегоні між станціями "Дарниця" та "Лівобережна".
"Сьогодні о пів на першу ночі. Перегін "Лівобережна" - "Дарниця". Зачепер на даху поїзда. Летально", – повідомляється на сторінці київського метрополітену у Facebook.
Нагадаємо, 8 червня у Києві пасажир упав на рейки на станції київського метрополітену "Академмістечко".
Раніше у київській підземці смертельно травмувався хлопець, який намагався проїхатись на вагоні.
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22 06 2017 09:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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