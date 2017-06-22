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У столичному метро загинув екстремал

Трагедія сталася на перегоні між станціями "Дарниця" та "Лівобережна"
У київському метро близько 00:30 ночі 22 червня на червоній гілці загинув зачепер, що їхав на даху поїзда.
У столичному метро загинув екстремал Фото: svit24.net

Чоловік загинув на перегоні між станціями "Дарниця" та "Лівобережна".

"Сьогодні о пів на першу ночі. Перегін "Лівобережна" - "Дарниця". Зачепер на даху поїзда. Летально", – повідомляється на сторінці київського метрополітену у Facebook.

Нагадаємо, 8 червня у Києві пасажир упав на рейки на станції київського метрополітену "Академмістечко".

Раніше у київській підземці смертельно травмувався хлопець, який намагався проїхатись на вагоні.

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22 06 2017 09:28
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