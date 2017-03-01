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У Сумах в одному з будинків стався вибух, є загиблі

Попередня причина – вибух газу
У Сумах на вулиці Металургів, 24, близько 21:00 стався вибух у квартирі на 6 чи 7 поверсі, через що постраждали кілька квартир.
У Сумах в одному з будинків стався вибух, є загиблі Фото: facebook.com/vladislav.filatov.98

Як повідомляє сумське видання Dancor із посиланням на речницю прокуратури Сумській області Наталю Науменко, є жертви.

"Як повідомив із місця події (прокурор Сум) Володимир Ковтун, вибухом пошкоджено кілька квартир, дві людини в лікарні, жінка пенсійного віку загинула, на жаль", – повідомила Науменко.

Поліцейський, який перебуває на місці події, сказав, що попередня причина – вибух газу. Але очевидці кажуть, що газом не тхне, тому місцеві жителі сумніваються в цій версії.

Фото: facebook.com/vladislav.filatov.98

Як повідомив виданню мешканець будинку з вулиці Металургів, вибух стався у квартирі сумчанина, який перебуває на психіатричному обліку. Нібито господар квартири відкрив газ. При цьому сам він важких травм не отримав, на відміну від сусідів.

За словами очевидців, вибух був сильний – затряслися будинки поруч, уламки й шматки балкона летіли через увесь двір, сковороди в деревах застрягли. У будинку напроти в частини квартир посипалися вікна. У машин під будинком побило скло уламками балкона.

У самій квартирі знесло частину стін, стелю й підлогу – руйнацію видно крізь діри. Повністю зруйнувалися балкони по обидва боки квартири, де стався вибух.

Люди з під'їзду вибігали з дітьми на руках, хто в чому, – розповідають очевидці.

Будинок знеструмлено, рух транспорту навколо будинку перекрили.

Нагадаємо, 1 грудня у Харкові прогримів вибух в кафе, яке розташоване в самому центрі міста на проспекті Науки.

Раніше в селі Петрове Кіровоградської області сталася пожежа в приватному будинку, в результаті чого постраждали п'ятеро дітей.

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03 01 2017 23:31
ТЕГИ: вибух, Суми
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