CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа сході Сирії розбився російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії розбився російський вертоліт: обидва льотчики загинули
Причиною інциденту могла стати технічна несправність
Фото: Global Look Press/ZUMA/Kurt Desplenter
"При виконанні планового польоту над східними районами Сирійської Арабської Республіки зазнав аварії російський вертоліт Ка-52", - йдеться в повідомленні російського "Інтерфаксу".
У Міноборони РФ заявили про загибель обох пілотів.
"За попередньою інформацією, причиною інциденту могла стати технічна несправність", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Сирії після зльоту з авіабази "Хмеймім" розбився російський винищувач Су-30СМ, в результаті чого загинули 2 льотчики.
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08 05 2018 08:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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