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У Сирії розбився російський вертоліт: обидва льотчики загинули

Причиною інциденту могла стати технічна несправність
На сході Сирії розбився російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.
У Сирії розбився російський вертоліт: обидва льотчики загинули Фото: Global Look Press/ZUMA/Kurt Desplenter

"При виконанні планового польоту над східними районами Сирійської Арабської Республіки зазнав аварії російський вертоліт Ка-52", - йдеться в повідомленні російського "Інтерфаксу".

У Міноборони РФ заявили про загибель обох пілотів.

"За попередньою інформацією, причиною інциденту могла стати технічна несправність", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Сирії після зльоту з авіабази "Хмеймім" розбився російський винищувач Су-30СМ, в результаті чого загинули 2 льотчики.

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08 05 2018 08:20
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