У сирійському Ідлібі стався вибух: загинули 28 осіб, 135 поранені

У сирійському місті Ідліб стався вибух у семиповерховому будинку.

Унаслідок вибуху 28 осіб загинули, ще 135 дістали поранення, повідомляє Anadolu Agency.

За словами голови управління цивільної оборони міста Хаджу Юсуфа, більшість потерпілих - діти. Стан поранених і травмованих оцінюють як важкий.

Наголошується, що від вибуху пошкоджено сусідні будинки і автомобілі. Причина вибуху встановлюється, тривають пошукові роботи.

Нагадаємо, що в ході семирічного конфлікту у Сирії загинули більше 350 тисяч людей.