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У сирійському Ідлібі стався вибух: загинули 28 осіб, 135 поранені

Причина вибуху встановлюється
У сирійському місті Ідліб стався вибух у семиповерховому будинку.
У сирійському Ідлібі стався вибух: загинули 28 осіб, 135 поранені Фото: aa.com.tr

Унаслідок вибуху 28 осіб загинули, ще 135 дістали поранення, повідомляє Anadolu Agency.

За словами голови управління цивільної оборони міста Хаджу Юсуфа, більшість потерпілих - діти. Стан поранених і травмованих оцінюють як важкий.

Наголошується, що від вибуху пошкоджено сусідні будинки і автомобілі. Причина вибуху встановлюється, тривають пошукові роботи.

Нагадаємо, що в ході семирічного конфлікту у Сирії загинули більше 350 тисяч людей.

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10 04 2018 12:57
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