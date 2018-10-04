CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ сирійському місті Ідліб стався вибух у семиповерховому будинку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У сирійському Ідлібі стався вибух: загинули 28 осіб, 135 поранені
Причина вибуху встановлюється
Фото: aa.com.tr
Унаслідок вибуху 28 осіб загинули, ще 135 дістали поранення, повідомляє Anadolu Agency.
За словами голови управління цивільної оборони міста Хаджу Юсуфа, більшість потерпілих - діти. Стан поранених і травмованих оцінюють як важкий.
Наголошується, що від вибуху пошкоджено сусідні будинки і автомобілі. Причина вибуху встановлюється, тривають пошукові роботи.
Нагадаємо, що в ході семирічного конфлікту у Сирії загинули більше 350 тисяч людей.
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10 04 2018 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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