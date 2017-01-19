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У Тегерані внаслідок пожежі обвалилася будівля торгового центру: 30 людей загинули, - ВІДЕО

Будинок був побудований у 1962 році
В Ірані в результаті пожежі в торговому центрі загинуло щонайменше тридцять людей, близько сорока отримали поранення.
У Тегерані внаслідок пожежі обвалилася будівля торгового центру: 30 людей загинули, - ВІДЕО Фото: Vahid Salemi/AP/TASS

Будівля 17-поверхового торгового комплексу Plasco спершу загорілася на дев'ятому поверсі, а згодом обвалилася, повідомляє Еuronews.

Торговий центр був розташований в центрі Тегерана. Наразі причини займання залиаються невідомими. У момент обвалення в будівлі перебували десятки пожежних. 

Цей будинок був побудований у 1962 році, його власники неодноразово отримували попередження про неміцність споруди.

Кореспондент центрального іракського телебачення зобразив момент обвалення в прямому ефірі. Пряме включення з самого початку було з "пожежі".

 

Нагадаємо, що на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,1, що спричинив загибель чотирьох людей.

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19 01 2017 12:15
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