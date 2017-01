У Тегерані внаслідок пожежі обвалилася будівля торгового центру: 30 людей загинули, - ВІДЕО

Будівля 17-поверхового торгового комплексу Plasco спершу загорілася на дев'ятому поверсі, а згодом обвалилася, повідомляє Еuronews.

Торговий центр був розташований в центрі Тегерана. Наразі причини займання залиаються невідомими. У момент обвалення в будівлі перебували десятки пожежних.

Цей будинок був побудований у 1962 році, його власники неодноразово отримували попередження про неміцність споруди.

Кореспондент центрального іракського телебачення зобразив момент обвалення в прямому ефірі. Пряме включення з самого початку було з "пожежі".

30 Iranian firefighters killed after blaze causes collapse of Tehran's iconic commercial building#BREAKING #Iran pic.twitter.com/m38j6HAiKt