Четверо осіб загинули через землетрус в Ірані
"Загиблі - афганські робітники, які працювали на місцевих фермах", - йдеться у повідомленні Радіо "Свобода" з посиланням на державне телебачення Ірану.
За інформацією телевізійників, землетрус стався о першій годині 6 січня в селі Саїфабад неподалік від міста Хонджі. Його епіцентр був у гірському малонаселеному районі і, за даними Геологічної служби США, залягав на глибині 10 кілометрів.
На місці землетрусу працюють рятувальники.
Іран розташований на низці сейсмічних розломів, і землетруси тут трапляються часто. У 2003 році близько 26 тисяч людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 6,6 у південно-східному місті Бам.
Нагадаємо, у грудні вночі на території деяких областей України були зафіксовані незначні підземні поштовхи через землетрус в Румунії.
Раніше у Чилі стався землетрус магнітудою 7,7, у зв'язку з чим влада оголосила про евакуацію населення прибережних районів центральної частини.
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