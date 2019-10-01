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У трьох великих аеропортах Німеччини почався страйк персоналу

Акція може торкнутися майже 110 тисяч пасажирів
У трьох великих аеропортах Німеччини - Кельн-Бонн, Дюссельдорф і Штутгарт - у четвер, 10 січня, розпочався страйк співробітників, які відповідають за безпеку перевезень пасажирів і вантажів.
У трьох великих аеропортах Німеччини почався страйк персоналу Фото: picture-alliance

Цю інформацію підтвердив представник профспілки Verdi, інформує Deutsche Welle.

Акція може торкнутися майже 110 тис. пасажирів. Через страйки біля пропускних воріт, через які вантажні транспортні засоби потрапляють на територію аеропорту Кельн-Бонн, уже вночі виник хаос: довга черга з автомобілів простягнулася до автобану, що зв'язує місто з аеропортом.

Німецька профспілка наполягає на введенні єдиної федеральної тарифної сітки, яка передбачає оплату 20 євро за годину роботи співробітників, які обшукують пасажирів, вантажі та персонал аеропорту. На цей момент зазначений показник варіюється залежно від землі і характеру діяльності. Роботодавці були готові піти на поступки і погодитися на підвищення зарплат у коридорі, верхня межа якого передбачалася на рівні 6,4%. У Verdi з пропозицією не погодилися.

Увечері 9 січня стало відомо, що через страйк в аеропорту Дюссельдорфа скасували виліт і прибуття 350 рейсів, у Штутгарті - 125.

Нагадаємо, 27 вересня німецькі бортпровідники Ryanair долучилися до страйку: 250 рейсів було скасовано.

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10 01 2019 10:42
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