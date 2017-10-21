У центрі Мюнхена чоловік поранив ножем перехожих

Точну кількість потерпілих поліція не наводить, однак за попередніми даними постраждали четверо осіб

Чоловік із ножем напав на людей у центрі Мюнхена (Німеччина) і багатьох поранив.

"Поліція працює на Розенгаймерплятц. Злочинець поранив ножем багатьох людей. Більше інформації – згодом", - повідомила поліція Мюнхена в Twitter.

Polizeieinsatz am Rosenheimerplatz. Täter verletzt mit Messer mehrere Person. Weitere Informationen folgen. #München — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 жовтня 2017 р.

Точну кількість потерпілих поліція не наводить. Однак видання Bild має дані, що нападник поранив чотирьох осіб.

За даними правоохоронців, зловмисник утік, його розшукують "усіма наявними поліцейськими силами". Повідомляється, що нападнику – близько сорока років. Він утік на чорному велосипеді. Серед прикметних деталей він мав зелену куртку і рюкзак з килимком для кемпінгу.

Про причини нападу поки нічого не відомо, але мешканців закликали не залишати будинки. У районі нападу кружляють вертольоти, працюють поліцейські і рятувальники.

Нагадаємо, вчора на південнму сході Польщі озброєний ножем чоловік напав на відвідувачів торгового центру. З пораненнями були госпіталізовані дев'ять осіб, один з них пізніше помер у лікарні.