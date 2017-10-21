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У центрі Мюнхена чоловік поранив ножем перехожих

Точну кількість потерпілих поліція не наводить, однак за попередніми даними постраждали четверо осіб
Чоловік із ножем напав на людей у центрі Мюнхена (Німеччина) і багатьох поранив.
У центрі Мюнхена чоловік поранив ножем перехожих Фото: Reuters

"Поліція працює на Розенгаймерплятц. Злочинець поранив ножем багатьох людей. Більше інформації – згодом", - повідомила поліція Мюнхена в Twitter.

 

 

 

Точну кількість потерпілих поліція не наводить. Однак видання Bild має дані, що нападник поранив чотирьох осіб.

За даними правоохоронців, зловмисник утік, його розшукують "усіма наявними поліцейськими силами". Повідомляється, що нападнику – близько сорока років. Він утік на чорному велосипеді. Серед прикметних деталей він мав зелену куртку і рюкзак з килимком для кемпінгу.

Про причини нападу поки нічого не відомо, але мешканців закликали не залишати будинки. У районі нападу кружляють вертольоти, працюють поліцейські і рятувальники.

Нагадаємо, вчора на південнму сході Польщі озброєний ножем чоловік напав на відвідувачів торгового центру. З пораненнями були госпіталізовані дев'ять осіб, один з них пізніше помер у лікарні.

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21 10 2017 12:50
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