У центрі Ташкента розкопали скарб з цінностями вартістю понад $1 млн
"Рідкісні твори мистецтва, золоті і срібні монети та посуд, всілякі предмети старовини, картини, ікони та вироби з дорогоцінних металів - це і багато іншого було знайдено вченими", - пише місцеве видання kun.uz.
Серед знахідок були виявлені десятки рукописів книг відомих узбецьких мислителів XII - XVII століть, що раніше вважалися загубленими. Разом з книгами виявлені десятки документів часів узбецького ханства.
Серед знайдених речей також експонати з колекції 1918 року Ташкентського палацу князя Романова, предмети, що колись належали дворянам і вченим, які приїхали в Ташкент в 1920-х з Європи і Санкт-Петербурга, жертвам сталінських репресій.
Вартість цього скарбу, за попередніми підрахунками перевищує один мільйон доларів. Будівля була зведена в 1870 році, а під її підвалом, як з'ясувалося, було ще одне приховане приміщення. Вхід в це приміщення виявився заваленим і весь цей час був прихований від сторонніх очей.
Зараз знахідки перевозяться в музей. Деякі з них передадуть на реставрацію в спецлабораторію групі вчених з Німеччини та Польщі.
Повний реєстр знахідок ще не складено, місце виявлення скарбу ще вивчає група експертів археологів.
Через високу історичну цінність колекцію взято під державну охорону.
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