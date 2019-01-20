Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У центрі Ташкента розкопали скарб з цінностями вартістю понад $1 млн

Серед знахідок рукописи книг XII - XVII століть, золоті злитки, картини і монети
У центрі Ташкента при проведенні розкопок в підвалі однієї з старовинних будівель вченими Національного університету Узбекистану виявили цінності загальною вартістю понад 1 млн доларів.
У центрі Ташкента розкопали скарб з цінностями вартістю понад $1 млн Фото: kun.uz

"Рідкісні твори мистецтва, золоті і срібні монети та посуд, всілякі предмети старовини, картини, ікони та вироби з дорогоцінних металів - це і багато іншого було знайдено вченими", - пише місцеве видання kun.uz.

Серед знахідок були виявлені десятки рукописів книг відомих узбецьких мислителів XII - XVII століть, що раніше вважалися загубленими. Разом з книгами виявлені десятки документів часів узбецького ханства.

Серед знайдених речей також експонати з колекції 1918 року Ташкентського палацу князя Романова, предмети, що колись належали дворянам і вченим, які приїхали в Ташкент в 1920-х з Європи і Санкт-Петербурга, жертвам сталінських репресій.

Вартість цього скарбу, за попередніми підрахунками перевищує один мільйон доларів. Будівля була зведена в 1870 році, а під її підвалом, як з'ясувалося, було ще одне приховане приміщення. Вхід в це приміщення виявився заваленим і весь цей час був прихований від сторонніх очей.

Зараз знахідки перевозяться в музей. Деякі з них передадуть на реставрацію в спецлабораторію групі вчених з Німеччини та Польщі.

Повний реєстр знахідок ще не складено, місце виявлення скарбу ще вивчає група експертів археологів.

Через високу історичну цінність колекцію взято під державну охорону.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2019 17:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.