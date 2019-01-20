У центрі Ташкента розкопали скарб з цінностями вартістю понад $1 млн

У центрі Ташкента при проведенні розкопок в підвалі однієї з старовинних будівель вченими Національного університету Узбекистану виявили цінності загальною вартістю понад 1 млн доларів.

"Рідкісні твори мистецтва, золоті і срібні монети та посуд, всілякі предмети старовини, картини, ікони та вироби з дорогоцінних металів - це і багато іншого було знайдено вченими", - пише місцеве видання kun.uz.

Серед знахідок були виявлені десятки рукописів книг відомих узбецьких мислителів XII - XVII століть, що раніше вважалися загубленими. Разом з книгами виявлені десятки документів часів узбецького ханства.

Серед знайдених речей також експонати з колекції 1918 року Ташкентського палацу князя Романова, предмети, що колись належали дворянам і вченим, які приїхали в Ташкент в 1920-х з Європи і Санкт-Петербурга, жертвам сталінських репресій.

Вартість цього скарбу, за попередніми підрахунками перевищує один мільйон доларів. Будівля була зведена в 1870 році, а під її підвалом, як з'ясувалося, було ще одне приховане приміщення. Вхід в це приміщення виявився заваленим і весь цей час був прихований від сторонніх очей.

Зараз знахідки перевозяться в музей. Деякі з них передадуть на реставрацію в спецлабораторію групі вчених з Німеччини та Польщі.

Повний реєстр знахідок ще не складено, місце виявлення скарбу ще вивчає група експертів археологів.

Через високу історичну цінність колекцію взято під державну охорону.