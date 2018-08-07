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У Туреччині перекинувся пасажирський поїзд, десятеро людей загинули, – ФОТО

73 людини отримали поранення
У турецькій провінції Текирдаг в районі Чорлу зійшли з рейок і перекинулися кілька вагонів пасажирського поїзда. Десятеро людей загинули, 73 людини отримали поранення.
У Туреччині перекинувся пасажирський поїзд, десятеро людей загинули, – ФОТО Фото: aa.com.tr

Про це повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Туреччини Еюп Гмюш, пише Anadolu.

За даними Мінтранспорту Туреччини, аварія сталася через пом'якшення грунту внаслідок дощів.

На місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги. Для евакуації поранених у район відправили військові гелікоптери.


Фото: aa.com.tr


Фото: aa.com.tr


Фото: aa.com.tr


Фото: cnnturk.com


Фото: cnnturk.com


Фото: cnnturk.com

Нагадаємо, на Одещині зійшов з рейок вантажний потяг.

Через крадіжку частини колії на Дніпропетровщині поїзд зійшов з рейок.

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08 07 2018 22:24
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