У Туреччині перекинувся пасажирський поїзд, десятеро людей загинули, – ФОТО 73 людини отримали поранення

У турецькій провінції Текирдаг в районі Чорлу зійшли з рейок і перекинулися кілька вагонів пасажирського поїзда. Десятеро людей загинули, 73 людини отримали поранення.

Фото: aa.com.tr

Про це повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Туреччини Еюп Гмюш, пише Anadolu. За даними Мінтранспорту Туреччини, аварія сталася через пом'якшення грунту внаслідок дощів. На місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги. Для евакуації поранених у район відправили військові гелікоптери.

Фото: aa.com.tr

Фото: aa.com.tr

Фото: aa.com.tr

Фото: cnnturk.com

Фото: cnnturk.com

Фото: cnnturk.com Нагадаємо, на Одещині зійшов з рейок вантажний потяг. Через крадіжку частини колії на Дніпропетровщині поїзд зійшов з рейок.

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