CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ турецькій провінції Текирдаг в районі Чорлу зійшли з рейок і перекинулися кілька вагонів пасажирського поїзда. Десятеро людей загинули, 73 людини отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині перекинувся пасажирський поїзд, десятеро людей загинули, – ФОТО
73 людини отримали поранення
Фото: aa.com.tr
Про це повідомив представник Міністерства охорони здоров'я Туреччини Еюп Гмюш, пише Anadolu.
За даними Мінтранспорту Туреччини, аварія сталася через пом'якшення грунту внаслідок дощів.
На місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги. Для евакуації поранених у район відправили військові гелікоптери.
Фото: aa.com.tr
Фото: aa.com.tr
Фото: aa.com.tr
Фото: cnnturk.com
Фото: cnnturk.com
Фото: cnnturk.com
Нагадаємо, на Одещині зійшов з рейок вантажний потяг.
Через крадіжку частини колії на Дніпропетровщині поїзд зійшов з рейок.
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08 07 2018 22:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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