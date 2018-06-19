Через крадіжку частини колії на Дніпропетровщині поїзд зійшов з рейок, – ФОТО

Подія відбулася сьогодні, 19 червня, близько четвертої години ночі на станції Нижньодніпровськ-Вузол, розповіли в "Укрзалізниці".

"Про інцидент повідомлено правоохоронні органи, на місці працює комісія ПАТ "Укрзалізниця". Сходження сталося через розкрадання злодіями болтів та скріплень головної колії № 3 станції. Вісім вагонів, що зійшли з рейок, були навантажені прокатом, трубною заготовкою та дизпаливом (5,1 та 2 відповідно), сім – порожніх", – повідомляють в "Укрзалізниці".

Пасажирські поїзди далекого сполучення не затримувалися. На 01:03 запізнився на прибуття приміський поїзд Дніпро – Орлівщина. Приміський поїзд Красноград – Дніпро затримався на 01:13, Дніпро – Орлівщина – на 01:55.

"Залізничники занепокоєні ситуацією, яка склалася через несанкціоновані втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. Кількість випадків навмисних пошкоджень та розкрадань елементів техніки та інфраструктури постійно збільшується. Заходи, які вживаються залізничниками, на жаль, не дають бажаних результатів щодо зменшення кількості випадків розкрадань і пошкоджень рухомого складу, елементів верхньої будови колії, пристроїв залізничної автоматики та зв'язку. Неодноразові звернення ПАТ "Укрзалізниця" до МВС, СБУ щодо активізації роботи їх місцевих підрозділів бажаного ефекту не дають. За добу в галузі фіксується по кілька втручань, що, в багато в чому, є наслідком бездіяльності правоохоронних органів", – наголошують в "Укрзалізниці".



Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia



Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Згодом залізничники виявили демонтовані деталі, які були сховані неподалік місця злочину.

В "Укрзалізниці" закликають правоохоронні органи розслідувати цей злочин та притягнути винних до відповідальності. Крім того, залізничники вимагають провести ревізію пунктів прийому металобрухту, щоб знайти викрадене майно залізниці.



Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia



Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Нагадаємо, на Львівщині через крадіжку дроту вимушено зупинився поїзд.