Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Через крадіжку частини колії на Дніпропетровщині поїзд зійшов з рейок, – ФОТО

В "Укрзалізниці" нарікають на бездіяльність правоохоронних органів
Локомотив і 15 вантажних вагонів зійшли з рейок через крадіжку верхньої будови колії у Дніпропетровській області.
Через крадіжку частини колії на Дніпропетровщині поїзд зійшов з рейок, – ФОТО Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Подія відбулася сьогодні, 19 червня, близько четвертої години ночі на станції Нижньодніпровськ-Вузол, розповіли в "Укрзалізниці".

"Про інцидент повідомлено правоохоронні органи, на місці працює комісія ПАТ "Укрзалізниця". Сходження сталося через розкрадання  злодіями болтів та скріплень головної колії № 3 станції. Вісім вагонів, що зійшли з рейок, були навантажені прокатом, трубною заготовкою та дизпаливом (5,1 та 2 відповідно), сім – порожніх", – повідомляють в "Укрзалізниці".

Пасажирські поїзди далекого сполучення не затримувалися. На 01:03 запізнився на прибуття приміський поїзд Дніпро – Орлівщина. Приміський поїзд Красноград – Дніпро затримався на 01:13, Дніпро – Орлівщина – на 01:55.

"Залізничники занепокоєні ситуацією, яка склалася через несанкціоновані втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. Кількість випадків навмисних пошкоджень та розкрадань елементів техніки та інфраструктури постійно збільшується. Заходи, які вживаються залізничниками, на жаль, не дають бажаних результатів щодо зменшення кількості випадків розкрадань і пошкоджень рухомого складу, елементів верхньої будови колії, пристроїв залізничної автоматики та зв'язку. Неодноразові звернення ПАТ "Укрзалізниця" до МВС, СБУ щодо активізації роботи їх місцевих підрозділів бажаного ефекту не дають. За добу в галузі фіксується по кілька втручань, що, в багато в чому, є наслідком бездіяльності правоохоронних органів", – наголошують в "Укрзалізниці".


Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia


Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Згодом залізничники виявили демонтовані деталі, які були сховані неподалік місця злочину.

В "Укрзалізниці" закликають правоохоронні органи розслідувати цей злочин та притягнути винних до відповідальності. Крім того, залізничники вимагають провести ревізію пунктів прийому металобрухту, щоб знайти викрадене майно залізниці.


Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia


Фото: facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Нагадаємо, на Львівщині через крадіжку дроту вимушено зупинився поїзд.

Залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2018 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів"

Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.