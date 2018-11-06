На Львівщині через крадіжку дроту зупинився поїзд

Ще два поїзди були затримані майже на три години

У понеділок, 11 червня, на перегоні Самбір – Дубляни – Самбірські вимушено зупинився електропоїзд.

Як повідомляють в "Укрзалізниці", інцидент стався близько 5:45 через майже кілометр вкраденого дроту.

"Злочинне втручання сторонніх осіб у роботу магістралі призвело до поломки двох струмоприймачів та вимушеної зупинки електропоїзда № 6132 сполученням Самбір–Стрий. ... Електропоїзд № 6132 продовжив рух лише за допомогою допоміжного локомотива, який прибув на місце події. Окрім нього, внаслідок крадіжки контактного дроту приблизно на 2:50 год. було затримано рух електропоїзда № 6131 та пасажирського поїзда № 50", – розповіли в "Укрзалізниці".

О 9:20 залізничники завершили аварійно-відновлювальні роботи та подали напругу в контактну мережу. Рух поїздів відновили. Подія, як повідомляють, розслідується.

Кілька тижнів тому схожий випадок залізничники зафіксували на перегоні Дрогобич–Дубляни-Самбірські, де невідомі поцупили контактний провід загальною довжиною 555 м.

"Залізничники занепокоєні ситуацією, що становить пряму загрозу для безпеки руху поїздів і звертають увагу правоохоронців на необхідності посилити співпрацю з метою профілактики та оперативного розкриття злочинів на об’єктах інфраструктури, а також вказують на той факт, що велика кількість випадків крадіжок контактного дроту, що фіксується саме на території обслуговування Самбірської дистанції електропостачання, що може свідчити про злочинну діяльність організованої групи осіб. Торік у господарстві електропостачання регіональної філії "Львівська залізниця" було зафіксовано 10 випадків крадіжок контактного дроту та втручання в роботу пристроїв електропостачання. Загальні збитки від протиправних дій зловмисників склали майже 240 тис. грн.", – зазначають в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, з 1 червня залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали на 6%.

У вівторок, 12 червня, "Укрзалізниця" запустить послугу повноцінного харчування у поїздах.