CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 12 червня, державна компанія "Укрзалізниця" запускає послугу повноцінного харчування у поїздах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" запустить послугу повноцінного харчування у поїздах з 12 червня
Також компанія запускає 23 додаткові літні поїзди, які здебільшого прямуватимуть на узбережжя Азовського та Чорного морів
Фото:unian.ua
Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg
8 додаткових поїздів призначено до Одеси, 5 - до Херсона, по 3 - до Генічеська та Бердянська, повідомив виконувач обов’язки голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов у Facebook.
Крім того, Кравцов нагадав, що при замовленні квитків онлайн пасажири можуть дізнатися про наявність або відсутність кондиціонера у вагоні.
Нагадаємо, в наступні десять років ПАТ "Укрзалізниця" має намір переорієнтуватися на денні поїзди.
Також "Укрзалізниця" має намір встановлювати відеокамери в пасажирських вагонах.
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11 06 2018 12:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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