"Укрзалізниця" запустить послугу повноцінного харчування у поїздах з 12 червня

Також компанія запускає 23 додаткові літні поїзди, які здебільшого прямуватимуть на узбережжя Азовського та Чорного морів

У вівторок, 12 червня, державна компанія "Укрзалізниця" запускає послугу повноцінного харчування у поїздах.



Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

8 додаткових поїздів призначено до Одеси, 5 - до Херсона, по 3 - до Генічеська та Бердянська, повідомив виконувач обов’язки голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов у Facebook.

Крім того, Кравцов нагадав, що при замовленні квитків онлайн пасажири можуть дізнатися про наявність або відсутність кондиціонера у вагоні.

Нагадаємо, в наступні десять років ПАТ "Укрзалізниця" має намір переорієнтуватися на денні поїзди.

Також "Укрзалізниця" має намір встановлювати відеокамери в пасажирських вагонах.