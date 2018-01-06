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Квитки на потяги в Україні здорожчали ще на 6%

Зміна не є нововведенням
Залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.
Квитки на потяги в Україні здорожчали ще на 6% Фото: kvsz.com

Ця зміна не є нововведенням, протягом року компанія регулярно підвищує або знижує ціну проїзду відповідно до різних календарних періодів, передає профільне видання ЦТС.

Коефіцієнт 1,07 до базової ставки тарифу, який набрав чинності з червня, буде діяти до кінця серпня, після чого у вересні буде застосовуватися коефіцієнт 1,02 - тобто відбудеться зниження на 5%.

Наприкінці травня діяв коефіцієнт 1,01, тобто на 1% вище за базову ставку проїзду, тому 1,07 - це підвищення на 6% у порівнянні з попереднім періодом.

Як писав iPress.ua, "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.

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01 06 2018 19:15
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