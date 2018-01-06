CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗалізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Квитки на потяги в Україні здорожчали ще на 6%
Зміна не є нововведенням
Фото: kvsz.com
Ця зміна не є нововведенням, протягом року компанія регулярно підвищує або знижує ціну проїзду відповідно до різних календарних періодів, передає профільне видання ЦТС.
Коефіцієнт 1,07 до базової ставки тарифу, який набрав чинності з червня, буде діяти до кінця серпня, після чого у вересні буде застосовуватися коефіцієнт 1,02 - тобто відбудеться зниження на 5%.
Наприкінці травня діяв коефіцієнт 1,01, тобто на 1% вище за базову ставку проїзду, тому 1,07 - це підвищення на 6% у порівнянні з попереднім періодом.
Як писав iPress.ua, "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.
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