Квитки на потяги в Україні здорожчали ще на 6%

Зміна не є нововведенням

Залізничні квитки на поїзди "Укрзалізниці" подорожчали з 1 червня на 6% у зв'язку з настанням літнього сезону.

Ця зміна не є нововведенням, протягом року компанія регулярно підвищує або знижує ціну проїзду відповідно до різних календарних періодів, передає профільне видання ЦТС.

Коефіцієнт 1,07 до базової ставки тарифу, який набрав чинності з червня, буде діяти до кінця серпня, після чого у вересні буде застосовуватися коефіцієнт 1,02 - тобто відбудеться зниження на 5%.

Наприкінці травня діяв коефіцієнт 1,01, тобто на 1% вище за базову ставку проїзду, тому 1,07 - це підвищення на 6% у порівнянні з попереднім періодом.

Як писав iPress.ua, "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.