CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" відсьогодні підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" підвищила ціни на проїзд
Підвищення цін планувалося з 1 квітня, проте його відклали
Фото: iPress.ua / Михайло Гема
"Індексація тарифів на 12%, починаючи з цієї доби, розпочалася. На всі напрямки", - повідомили в держкомпанії, пише УНІАН.
Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що в Україні з 1 квітня 2018 року зросте тариф на перевезення пасажирів у внутрішньому залізничному сполученні.
Однак компанія відклала підвищення тарифів на проїзд з 1 квітня, як це планувалося раніше. Відповідно до консолідованого фінансового плану компанії на 2018 рік було передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у 2018 році з 1 квітня на 12 % та з 1 жовтня на 12 %, що у середньому за рік складе 12,4%.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 05 2018 15:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”"Я весь час чекав, коли зі Сходу прийде знову великий "писець" і можна буде все залишити, та поїхати рубитися, як в 2014. Але цього не сталося і якось я помітив, що всі мої думки займає м’ясо"
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто