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"Укрзалізниця" підвищила ціни на проїзд

Підвищення цін планувалося з 1 квітня, проте його відклали
"Укрзалізниця" відсьогодні підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%
"Укрзалізниця" підвищила ціни на проїзд Фото: iPress.ua / Михайло Гема

"Індексація тарифів на 12%, починаючи з цієї доби, розпочалася. На всі напрямки", - повідомили в держкомпанії, пише УНІАН.

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що в Україні з 1 квітня 2018 року зросте тариф на перевезення пасажирів у внутрішньому залізничному сполученні.

Однак компанія відклала підвищення тарифів на проїзд з 1 квітня, як це планувалося раніше. Відповідно до консолідованого фінансового плану компанії на 2018 рік було передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у 2018 році з 1 квітня на 12 % та з 1 жовтня на 12 %, що у середньому за рік складе 12,4%.

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30 05 2018 15:16
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