"Укрзалізниця" підвищує ціни на квитки
Підвищення цін на 1% пов'язане із застосуванням коефіцієнтів індексації тарифів залежно від календарних періодів, повідомляє Центр транспортних стратегій.
Відповідні коефіцієнти були зафіксовані наказом Міністерства інфраструктури україни (МІУ) від 19 березня 2012 року та змінами в тарифах, внесеними наказом МІУ від 21 липня 2014 року.
З 1 по 27 квітня застосовується коефіцієнт 1,02 (у березні застосовувався коефіцієнт 1,01), а в період травневих свят – з 28 квітня по 8 травня – коефіцієнт 1,03.
Згідно з інформацією видання, вже 9 травня (і тільки в цей день) квиток можна буде придбати зі знижкою 20%. Дешевше придбати залізничний проїзний документ можна лише 31 грудня, коли застосовується коефіцієнт 0,7.
Водночас глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов повідомив "Громадському", що вартість квитків з квітня 2018 року може зрости на 12%. На стільки ж вартість квитків має зрости в жовтні. Отримані кошти планують спрямувати на розвиток пасажирської інфраструктури.
"Ми звернулися до Міністерства інфраструктури, як до регулятора пасажирських тарифів на залізниці, щодо необхідність підвищення цін із цього року у два етапи – у квітні на 12%, і восени, найімовірніше, в жовтні – ще на 12%", – сказав Кравцов.
Як інформує Finance.ua, наказ Міністерства інфраструктури про підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення ще перебуває на узгодженні.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" напередодні традиційного підвищення попиту на пасажирські перевезення під час Великодніх свят розпочала роботу з призначення додаткових потягів.
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