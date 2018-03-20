Укрзалізниця призначає додаткові поїзди на Великдень
Станом на 20 березня вже призначено перші чотири поїзди. Незабаром буде призначено наступні потяги. - повідомила прес-служба компанії.
Поїзд №191/192 Київ - Львів курсуватиме 6, 7 і 9 квітня відправленням із Києва о 08:03 і прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку потяг вирушатиме об 11:58 і прибуватиме до Києва о 21:46.
Поїзд №243/244 Київ - Львів здійснить рейси 7 і 10 квітня. Відправлення з Києва о 5:27 і прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 і прибуття о 19:05.
Поїзд №197/198 Київ - Ковель вирушить у рейси 7 і 9 квітня. Відправлення з Києва о 7:28 і прибуття до Ковеля о 16:53. Назад із Ковеля потяг вирушить об 11:03 і прибуде до Києва о 19:53.
Поїзд №787/788 Харків - Костянтинівка 9 квітня вирушить із Харкова о 19:03 і прибуде до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку потяг вирушить 10 квітня о 5:00 і прибуде до Харкова о 09:50.
Квитки можна придбати в залізничних касах та онлайн.
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