На Одещині зійшли з рейок вантажні вагони, змінено маршрут 20 потягів

На місце події направили три відновні поїзди

У вівторок, 3 липня, в Одеській області на перегоні Іванівка – Веселий Кут сталося сходження 14 вантажних вагонів, у зв'язку з чим для 20 пасажирських поїздів організовано об'їзд аварійної ділянки.

Інцидент стався о 14:18. На місце події оперативно направлено три відновні поїзди зі станцій Роздільна, Подільськ та Одеса-Товарна, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Також на місці працює комісія для визначення причини інциденту. Вагони завантажені різними видами вантажу: шротом та прокатом чорних металів. Загрози для людей та навколишнього середовища немає.Таким чином, поїзди №762/761 Одеса – Київ, № 94/93 Одеса – Мінськ, № 24/23 Одеса – Москва, № 106/105 Одеса – Київ, № 146/145 Ізмаїл – Київ прослідують маршрутом через Одесу – Колосівку – Помічну – Чорноліську – Т. Шевченка – Миронівку – Київ.

Поїзди № 136/135 Білгород-Дністровський – Чернівці, № 258/257 Одеса – Львів, № 26/36 Одеса – Рахів – Перемишль, № 108/107 Одеса – Ужгород, № 12/11 Одеса – Львів прослідують через Одесу – Колосівку – Помічну – Слобідку – Вапнярку.

Поїзд № 84/83 Одеса – Ковель прослідує через Одесу – Колосівку – Помічну – Чорноліську – Т. Шевченка – Миронівку – Фастів – Козятин.

Поїзд № 223/224 Київ – Одеса прослідує через Подільськ – Помічну – Колосівку – Одесу.

Поїзди № 23/24 Москва – Одеса та № 258/257 Львів – Одеса прослідують через Слобідку – Помічну – Колосієвку – Одесу.

Поїзди № 145/146 Київ – Ізмаїл та № 105/106 Київ – Одеса прослідують через Фастів – Миронівку – Чорноліську – Помічну – Одесу.

"Залізничники інформують пасажирів про зміну часу прибуття поїздів та маршруту й розглядають можливість організації трансферу пасажирам, які слідують на станції, до яких наразі поїздами дістатися неможливо", – наголошують в УЗ.

Нагадаємо, що локомотив і 15 вантажних вагонів зійшли з рейок через крадіжку верхньої будови колії у Дніпропетровській області.