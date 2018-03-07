На Одещині зійшли з рейок вантажні вагони, змінено маршрут 20 потягів
Інцидент стався о 14:18. На місце події оперативно направлено три відновні поїзди зі станцій Роздільна, Подільськ та Одеса-Товарна, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Також на місці працює комісія для визначення причини інциденту. Вагони завантажені різними видами вантажу: шротом та прокатом чорних металів. Загрози для людей та навколишнього середовища немає.Таким чином, поїзди №762/761 Одеса – Київ, № 94/93 Одеса – Мінськ, № 24/23 Одеса – Москва, № 106/105 Одеса – Київ, № 146/145 Ізмаїл – Київ прослідують маршрутом через Одесу – Колосівку – Помічну – Чорноліську – Т. Шевченка – Миронівку – Київ.
Поїзди № 136/135 Білгород-Дністровський – Чернівці, № 258/257 Одеса – Львів, № 26/36 Одеса – Рахів – Перемишль, № 108/107 Одеса – Ужгород, № 12/11 Одеса – Львів прослідують через Одесу – Колосівку – Помічну – Слобідку – Вапнярку.
Поїзд № 84/83 Одеса – Ковель прослідує через Одесу – Колосівку – Помічну – Чорноліську – Т. Шевченка – Миронівку – Фастів – Козятин.
Поїзд № 223/224 Київ – Одеса прослідує через Подільськ – Помічну – Колосівку – Одесу.
Поїзди № 23/24 Москва – Одеса та № 258/257 Львів – Одеса прослідують через Слобідку – Помічну – Колосієвку – Одесу.
Поїзди № 145/146 Київ – Ізмаїл та № 105/106 Київ – Одеса прослідують через Фастів – Миронівку – Чорноліську – Помічну – Одесу.
"Залізничники інформують пасажирів про зміну часу прибуття поїздів та маршруту й розглядають можливість організації трансферу пасажирам, які слідують на станції, до яких наразі поїздами дістатися неможливо", – наголошують в УЗ.
Нагадаємо, що локомотив і 15 вантажних вагонів зійшли з рейок через крадіжку верхньої будови колії у Дніпропетровській області.
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