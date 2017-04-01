У Туреччині продовжили режим надзвичайного стану на три місяці

Турецький парламент проголосував за продовження надзвичайного стану в країні ще на три місяці, починаючи з 19 січня.

Парламент Туреччини затвердив рішення уряду про продовження режиму надзвичайного стану в країні терміном на три місяці. Режим НС продовжується, починаючи з 1:00, 19 жовтня 2016 року, - повідомляє Anadolu.

Надзвичайний стан терміном на три місяці було введено в Туреччині 21 липня після спроби перевороту в країні.

Раніше Національна рада безпеки Туреччини в середу закликала продовжити режим надзвичайного стану в країні. На думку ради, цей режим дозволить забезпечити захист демократії в країні, допоможе відновити закон та захистити права і свободи громадян Туреччини. У зустрічі ради в Анкарі брав участь особисто президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.

Нагадаємо, в ніч з 15 на 16 липня група військових спробувала захопити владу в Туреччині. В результаті невдалого військового перевороту 290 осіб загинули, ще 1400 осіб були поранені. Влада Туреччини оцінила збиток від спроби державного перевороту в 100 млрд доларів.

Ердоган звинуватив в організації перевороту Ґюлена, який на даний момент перебуває в США. При цьому в Держдепі вимагають доказів провини Ґюлена для його екстрадиції на батьківщину.

Після низки звільнень та арештів Ердоган виступив із зверненням до народу, у якому закликав зберігати спокій у ситуації, у якій перебуває країна. При цьому він зазначив, що "країна позбулася хвороби й одужує", а попереду ще багато нових важливих проектів".