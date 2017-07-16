У Туреччині в річницю спроби перевороту жителів змушували слухати промову Ердогана, - ВІДЕО

У Туреччині, в річницю невдалої спроби військового перевороту, абонентам мобільного зв'язку довелося в обов'язковому порядку прослухати звернення президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

Запис промови автоматично включався після набору номера, повідомляє Milliyet.

With subtitles in English, here's that remarkable Erdoğan message that people in Turkey hear whenever they make a phone call (MT @nazliavs) pic.twitter.com/J6oJXEBz1x — JamesInTurkey.com (@jamesinturkey) 15 липня 2017 р.

У зверненні Ердоган привітав усіх із Днем демократії і національної єдності, що відзначається в день невдалого путчу.

Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня сталася спроба військового перевороту. Повідомлялося, що влада в країні захопила турецька армія, яка хотіла "захистити демократію і права громадян".

Після цього в країні почались переслідування та масові арешти держслужбовців. Президент Туреччини ввів надзвичайний стан, але нещодавно повідомив, що допускає скасування НС.

Однак, уряд Туреччини має намір звернутися до Ради національної безпеки з проханням продовжити на чергові три місяці дію режиму надзвичайного стану в країні.