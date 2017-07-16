У Туреччині в річницю спроби перевороту жителів змушували слухати промову Ердогана, - ВІДЕО
Запис промови автоматично включався після набору номера, повідомляє Milliyet.
With subtitles in English, here's that remarkable Erdoğan message that people in Turkey hear whenever they make a phone call (MT @nazliavs) pic.twitter.com/J6oJXEBz1x— JamesInTurkey.com (@jamesinturkey) 15 липня 2017 р.
У зверненні Ердоган привітав усіх із Днем демократії і національної єдності, що відзначається в день невдалого путчу.
Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня сталася спроба військового перевороту. Повідомлялося, що влада в країні захопила турецька армія, яка хотіла "захистити демократію і права громадян".
Після цього в країні почались переслідування та масові арешти держслужбовців. Президент Туреччини ввів надзвичайний стан, але нещодавно повідомив, що допускає скасування НС.
Однак, уряд Туреччини має намір звернутися до Ради національної безпеки з проханням продовжити на чергові три місяці дію режиму надзвичайного стану в країні.
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