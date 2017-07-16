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У Туреччині в річницю спроби перевороту жителів змушували слухати промову Ердогана, - ВІДЕО

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У Туреччині, в річницю невдалої спроби військового перевороту, абонентам мобільного зв'язку довелося в обов'язковому порядку прослухати звернення президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.
У Туреччині в річницю спроби перевороту жителів змушували слухати промову Ердогана, - ВІДЕО Тайїп Ердоган Фото: 112.ua

Запис промови автоматично включався після набору номера, повідомляє Milliyet.

 

 

 

У зверненні Ердоган привітав усіх із Днем демократії і національної єдності, що відзначається в день невдалого путчу.

Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня сталася спроба військового перевороту. Повідомлялося, що влада в країні захопила турецька армія, яка хотіла "захистити демократію і права громадян".

Після цього в країні почались переслідування та масові арешти держслужбовців. Президент Туреччини ввів надзвичайний стан, але нещодавно повідомив, що допускає скасування НС.

Однак, уряд Туреччини має намір звернутися до Ради національної безпеки з проханням продовжити на чергові три місяці дію режиму надзвичайного стану в країні.

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